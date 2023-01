Ibrahimovic liquidó a la Argentina de Messi: "No van a ganar nada más"

Las celebraciones de los futbolistas argentinos tras la consagración del Mundial de Catar 2022 sigue siendo tema de conversación y aunque las mayorías de críticas venían de Francia por parte de medios deportivos y exfutbolistas. En las últimas horas, Zlatan Ibrahimovic se unió a esos reproches durante una entrevista.

El futbolista del Milan en su primera intervención elogió a Lionel Messi y lo felicitó por ganar su primer Mundial.

Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Catar

Sin embargo, durante la entrevista en la radio francesa France Inter, el atacante sueco apuntó contra los compañeros de Lionel Messi.

Para mí es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer

"Estoy preocupado por los demás jugadores de Argentina, porque ellos no van a ganar nada más. Se portaron mal y eso no se puede respetar. Esto lo digo como profesional de alto nivel. Para mí es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer. No se gana así"

Además, luego de apuntar contra los demás futbolistas campeones del mundo, Zlatan Ibrahimovic habló sobre Kylian Mbappé, de quien afirmó que ganará otro Mundial con la selección francesa.

"Lo siento por él, porque marcar cuatro goles en una final y no ganarla es muy triste. Pero ya ganó un Mundial y va a ganar otro, no estoy preocupado por Mbappé"

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic consideraba que las estrellas están alineadas para que Lionel Messi levantara al fin el que para él ha sido un escurridizo título en el Mundial, según declaraba el astro del AC Milan a los medios desde Dubái.

"Creo que ya está escrito quién va a ganar, y ya saben a quién me refiero. Creo que Messi levantará el trofeo, ya está escrito", dijo 'Ibra', que estuvo con Suecia en dos Mundiales, en 2002 y 2006.