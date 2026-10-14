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Niño de 8 años viajó desde Putumayo para ver a Millonarios, pero el partido fue cancelado

Cancelación de Millonarios vs. Once Caldas afectó el regalo de cumpleaños de un niño que viajó desde Putumayo en bus.

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Fotos: capturas de pantalla IG Colombia Oscura

Nicolás Salgado

octubre 14 de 2026
07:33 a. m.
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Una madre viajó desde Puerto Asís, Putumayo, hasta Bogotá con su hijo de 8 años para celebrar el cumpleaños del pequeño y ver jugar a Millonarios, el equipo de sus amores. Sin embargo, la suspensión del partido contra Once Caldas por el estado de la cancha de El Campín frustró el plan que habían preparado durante meses.

Niño de 8 años de Puerto Asís viajó a ver a Millonarios

La madre contó que el viaje desde Puerto Asís hasta Bogotá fue el resultado de meses de ahorro y preparación. Su intención era regalarle a su hijo una experiencia inolvidable: ver en acción a Millonarios, el equipo favorito del que es hincha su pequeño.

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Desafortunadamente, la cancelación cambió por completo sus planes. El partido entre Millonarios y Once Caldas, correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026, no se disputó debido al mal estado del terreno de juego.

Para la mamá, la situación fue especialmente dolorosa porque no vive en Bogotá y debía emprender nuevamente el largo recorrido de regreso.

Mamá viajó desde Putumayo con su hijo para ver a Millonarios

“No me parece justo que hagan eso de un momento a otro”, expresó, al manifestar su inconformidad por lo sucedido.

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La mujer también explicó que el viaje implicó un esfuerzo importante para ella y su hijo, pues debían regresar a Puerto Asís al día siguiente.

Ya mañana mismo viajamos nuevamente. Me da rabia, tristeza e impotencia porque uno no vive aquí, uno viene desde lejos, manifestó.

Más allá de la suspensión de un partido, su testimonio refleja la frustración de una familia que había organizado durante meses una experiencia especial para celebrar los ocho años del pequeño.

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El caso se suma a las reacciones de los aficionados que llegaron al estadio para presenciar el encuentro y se encontraron con la decisión de cancelarlo a pocos minutos del inicio.

Por ahora, la Dimayor informó que la nueva fecha del partido será comunicada.

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