A Falcao le apareció una propuesta que sorprende en el mercado

El futuro de Radamel Falcao García continúa siendo una incógnita tras su paso con Millonarios. Mientras se define si continuará en actividad o pondrá fin a una exitosa carrera, surgió una alternativa que pocos tenían en el radar y que podría llevar al máximo goleador de la Selección Colombia a un campeonato en el que nunca ha jugado.

¿Cuál es la propuesta que estudia Falcao?

Falcao sigue sin definir el siguiente paso de su carrera. Aunque muchos esperaban un posible retiro o continuar con Millonarios o en el fútbol árabe, en las últimas horas apareció una posibilidad completamente diferente.

De acuerdo con el periodista panameño José Miguel Domínguez, conocido como 'Chepe Bomba', el delantero colombiano estaría siendo pretendido por San Francisco F.C. de La Chorrera, uno de los clubes tradicionales del fútbol panameño.

Según la información, los acercamientos comenzaron desde junio y las conversaciones continúan abiertas. La intención sería ofrecerle un contrato por una temporada, aunque hasta el momento no existe un acuerdo firmado ni un anuncio oficial.

¿Por qué Falcao podría llegar al fútbol panameño?

Más allá del aspecto deportivo, existirían vínculos personales y empresariales que facilitarían el acercamiento entre las partes.

El periodista panameño aseguró que Falcao mantiene desde hace varios años una relación con los propietarios del club y que incluso compartiría proyectos empresariales relacionados con el deporte en Colombia.

Además, los dueños de San Francisco tendrían participación en otros proyectos futbolísticos tanto en Panamá como en Bogotá, situación que habría abierto la puerta para explorar la posibilidad de incorporar al histórico delantero colombiano.

En caso de concretarse, sería uno de los fichajes de mayor impacto en la historia reciente de la Liga Panameña de Fútbol.

¿Qué pasará con el futuro del 'Tigre'?

Por ahora, el panorama sigue abierto. Falcao se encuentra como agente libre y continúa evaluando las alternativas para prolongar su carrera profesional.

Aunque el interés existe y las conversaciones habrían avanzado, el posible fichaje todavía está lejos de ser una realidad. No hay documentos firmados ni pronunciamientos oficiales del jugador o del club panameño.

A sus 40 años, el goleador histórico de la Selección Colombia sigue despertando expectativa en el mercado y cualquier decisión sobre su futuro será seguida de cerca por los aficionados del fútbol colombiano y del continente.

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La posibilidad de ver a Falcao en Panamá parecía impensada hace algunos meses. Sin embargo, las versiones surgidas desde ese país abren un nuevo escenario para el delantero, que todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre el último capítulo de una carrera que ha dejado huella en el fútbol mundial.