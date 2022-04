¡Escándalo en FPC! DIM apuntó contra Nacional y Dimayor por no tener sede para el clásico

Perder "sin siquiera tocar la cancha", ese es el principal temor de Independiente Medellín para el clásico paisa contra Atlético Nacional el próximo fin de sábado 30 de abril. ¿Por qué? Aún no encuentra un estadio para jugar el partido y tanto el 'verdolaga', como la Dimayor, no ceden y no le brindan más alternativas al 'poderoso'.

El Atanasio Girardot no estará disponible porque será escenario para dos conciertos, por lo que el DIM tuvo que buscar 'nueva casa' para jugar el clásico y dos partidos de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Para el torneo continental, el 'rojo de la montaña' oficiará de local en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira, pero asumiendo una multa económica de 7.000 dólares por cada compromiso. Sin embargo, no ha podido dar con la misma suerte en el rentado local, según confirmó el club en un comunicado oficial.

Así mismo, Medellín aseguró que el 1 de abril había llegado a un acuerdo con Envigado para hacer uso del Polideportivo Sur para el duelo con Nacional, pero este viernes, el alcalde del municipio le echó reversa a la decisión "debido a las remodelaciones que se realizan en el escenario deportivo".

Ante la urgencia de conseguir otra plaza en tan poco tiempo, el DIM le solicitó formalmente a la Dimayor en la última asamblea extraordinaria, el cambio de fecha del clásico para el martes 10 de mayo, además de adelantar un día el partido previo contra Jaguares y reprogramar los compromisos de ambos equipos antioqueños por Copa BetPlay para el 26 o 27 de mayo.

Sin embargo, la entidad rectora del FPC y Atlético Nacional no aceptaron la propuesta. Así las cosas, Independiente Medellín continúa en la búsqueda de un escenario y en esa tarea, hizo las gestiones para el préstamo del estadio municipal de Itagüí y el de Rionegro.

La opción de Itagüí ya fue declinada debido a que Leones tiene programado un partido para ese día, mientras que aún están a la espera de la respuesta de Rionegro, que es la última opción.

Medellín, de frente contra Nacional y Dimayor

La indignación en las toldas del 'poderoso' es total, pues mostraron públicamente su molestia por no contar con la cooperación por parte de Nacional y Dimayor para el cambio de fecha, a pesar de hacer todo el esfuerzo posible.

"Como institución tocamos todas las puertas posibles y nos sorprende no contar con el apoyo de un rival que se enfrenta constantemente a estas situaciones y de la DIMAYOR, a quién le expresamos nuestra preocupación por el calendario desde el 31 de marzo del presente año, pero para quienes, al parecer, carece de relevancia nuestra participación en una justa internacional", escribió el 'rojo de la montaña' en su comunicado.

La situación es de máxima indignación en Medellín, ya que de no conseguir un estadio para el clásico paisa, el partido no podrá jugarse por 'incumplimiento del DIM' y por ende, según el reglamento, Nacional se quedará con los tres puntos. ¿Se cometerá una injusticia?

Vea el comunicado completo de Independiente Medellín