Alfredo Arias reveló nuevos detalles de la cláusula que firmó para salir de Santa Fe

Alfredo Arias habló en exclusiva con Noticias RCN, un espacio en el que además de contar detalles de su salida del Independiente Medellín, contó por qué renunció a Independiente Santa Fe en el 2022.

El uruguayo ofreció una visión más clara sobre su sorpresiva salida del equipo Cardenal en 2022. Arias, quien anunció su renuncia justo antes de los cuadrangulares, causó un gran revuelo entre los seguidores del equipo 'Cardenal' en ese entonces.

¿Por qué Alfredo Arias se fue de Santa Fe?

Durante la entrevista, Arias explicó que su decisión de dejar Santa Fe estuvo influenciada por razones personales y que, para hacerlo, tuvo que firmar una polémica cláusula que lo comprometía a no dirigir en Colombia durante dos años.

Arias comentó que, aunque respetaba profundamente a Santa Fe y a sus seguidores, no tuvo más opción que firmar la cláusula exigida por el presidente del club, Eduardo Méndez, pues necesitaba salir porque la salud de sus padres, en Uruguay, no estaba bien.

"Yo sé lo que yo siento por la gente de Santa Fe, por el equipo, por los que nos contrataron y nos llevaron allá, por los jugadores que nos acompañaron. Yo sé lo que siento", dijo el técnico uruguayo, dejando en claro su aprecio por el club, le dijo a Noticias RCN.

La cláusula de salida de Alfredo Arias de Santa Fe

El técnico también aclaró algunos malentendidos en torno a la cláusula que firmó al dejar Santa Fe. Según Arias, la firma de esta cláusula no fue una iniciativa propia, sino una exigencia del club.

"Yo no dije eso, lo que pasa es que a mí me hicieron firmar eso. Para poder salir de Santa Fe tenía que firmar eso, se me exigió", explicó Arias.

Arias agregó que, de haber tenido la certeza de que su familia estaba bien, no habría dejado Santa Fe.

"Yo no me iba de Santa Fe. Tenía para qué si habíamos hecho una de las mejores campañas en muchísimos años", concluyó, reafirmando que su salida no fue una decisión fácil y que, bajo otras circunstancias, habría continuado al frente del equipo.