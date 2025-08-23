CANAL RCN
Independiente Santa Fe sufrió dolorosa derrota ante Fortaleza en Techo: vea los goles

Independiente Santa Fe cayó contra Fortaleza en una noche para el olvido en Techo. Vea los goles.

Fortaleza venció a Independiente Santa Fe.
Fotos: Independiente Santa Fe

Noticias RCN

agosto 23 de 2025
08:53 p. m.
El reciente campeón de la Liga BetPlay, Independiente Santa Fe, sufrió una inesperada y dolorosa derrota en el estadio de Techo, cayendo 2-0 ante Fortaleza.

Lo que prometía ser una jornada de consolidación para el equipo cardenal terminó en una pesadilla, marcada por el desorden y dos expulsiones que definieron el curso del partido.

Independiente Santa Fe perdió ante Fortaleza

El encuentro, válido por la octava fecha del torneo, comenzó con un primer tiempo sin goles, pero con una clara sensación de superioridad de Fortaleza.

Aunque el local no logró concretar en la red, se mostró más sólido y organizado, mientras que en el bando cardenal reinaba la confusión y la falta de claridad ofensiva. La segunda mitad del juego marcó el inicio del colapso para Santa Fe.

La resistencia del equipo de Santa Fe se desmoronó tras dos jugadas claves que lo dejaron con nueve jugadores en el campo.

En el minuto 66, Marcelo Meli fue expulsado tras una entrada imprudente sobre un rival, dejando a su equipo con un hombre menos.

La situación se agravó minutos después con una nueva tarjeta roja, esta vez para Emmanuel Olivera, quien también vio la roja. La inferioridad numérica fue un peso demasiado grande para el campeón, que no pudo contener la presión de su rival.

Fortaleza hizo respetar el estadio de Techo y venció a Santa Fe

Fortaleza aprovechó la ventaja y, en el minuto 72, abrió el marcador a través de Jonathan Marulanda. Santa Fe, desesperado y desorganizado, no pudo reaccionar.

En los últimos minutos, Sebastián Valencia sentenció el partido con el segundo gol, sellando la victoria para Fortaleza.

Con este resultado, el equipo local asciende a la cuarta posición con 14 puntos, mientras que Independiente Santa Fe quedó en el octavo lugar con 12 puntos, en una situación que lo obliga a replantear su estrategia si quiere seguir en la lucha por el campeonato.

