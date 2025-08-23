CANAL RCN
El 'Tino' Asprilla lanzó advertencia a Hernán Torres en su llegada a Millonarios

El 'Tino' Asprilla advirtió a Hernán Torres, nuevo técnico de Millonarios, tras salida de David González.

'Tino' Asprilla lanzó advertencia a Hernán Torres en su llegada a Millonarios
agosto 23 de 2025
06:57 p. m.
En medio del turbulento momento deportivo de Millonarios, la llegada de Hernán Torres como nuevo director técnico llegó con esperanza para la afición 'embajadora'. Sin embargo, no todos los análisis son optimistas.

El exfutbolista y ahora comentarista, Faustino Asprilla habló de la llegada de Hernán Torres a Millonarios y le advirtió sobre los peligros que podría enfrentar si las directivas no respaldan su proyecto con contrataciones de calidad.

El mensaje de Faustino Asprilla a Hernán Torres

El 'Tino' no se guardó nada y fue directo en su mensaje, sugiriendo que el entrenador podría correr la misma suerte de su predecesor, David González, si se limita a jugadores libres para armar su plantilla.

Esta declaración ha puesto el foco en la necesidad de inversión para sacar al equipo de la última posición de la tabla.

Si usted no les hace gastar platica a los dirigentes va a terminar como el técnico anterior. A punta de jugadores libres no se puede, el único equipo que consigue buenos jugadores libres es el Real Madrid, mencionó el 'Tino' Asprilla.

El mal momento del club 'embajador', que culminó con la salida de David González en medio de las protestas de los hinchas en El Campín, dejó a Torres con una tarea titánica.

Las primeras declaraciones de Hernán Torres en su llegada a Millonarios

El nuevo técnico de Millonarios, quien regresa a la institución en la que fue campeón en 2012, habló públicamente: "Miraremos los cupos, en base a eso, toca defendernos con lo que tenemos", explicó el estratega.

Aunque el objetivo final sigue siendo el título, el timonel tolimense sabe que la primera misión es reacomodar al equipo y sacarlo del último lugar de la tabla.

“Los dirigentes quieren que Millonarios sea campeón, primero hay que reaccionar y está obligado a ser campeón, pero hay que sumar de a tres puntos primero y luego tener una racha importante", mencionó Torres.

