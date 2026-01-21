CANAL RCN
Independiente Santa Fe está a horas de fichar a su defensa central: así juega

El defensa tiene todo acordado para presentar exámenes médicos y firmar su contrato.

Foto: @santafe_oficial en Instagram.

enero 21 de 2026
Independiente Santa Fe no solo está a horas de jugar el partido de vuelta de la final de la Superliga, sino que también de anunciar a su nuevo defensa central.

El 'cardenal', que ya contrató a Franco Fagundez, Nahuel Bustos, Helibelton Palacios, Luis Palacios, Edwin Mosquera y Kilian Toscano, aún no ha cerrado el mercado de fichajes y, aparte del central, tiene como prioridad a un extremo y un lateral izquierdo.

Por eso, de acuerdo con lo que se reveló, el defensa llegaría este 21 de enero a Bogotá para realizarse los exámenes médicos y, en caso de pasarlos, firmar el contrato y ponerse bajo las órdenes de Pablo Repetto.

¿De quién se trata? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Juan Sebastián Quintero está muy cerca de ser el nuevo defensa central de Independiente Santa Fe

El periodista Felipe Sierra informó que Juan Sebastián Quintero ya tiene un acuerdo con Independiente Santa Fe y que todo está listo para su viaje a la capital.

"Juan Sebastián Quintero está a mínimos detalles de convertirse en nuevo jugador de Santa Fe. El defensa viajará a Bogotá para firmar contrato con el 'cardenal'", escribió.

Además, Julián Capera, el periodista de ESPN, también ratificó esa información.

"Acuerdo verbal entre Independiente Santa Fe y Juan Sebastián Quintero, como adelantó Felipe Sierra. El jugador es esperado hoy para exámenes médicos. Llega como agente libre y firmará inicialmente hasta diciembre de 2026", indicó.

En video: así juega Juan Sebastián Quintero

Juan Sebastián Quintero, que renunció en el Deportivo Pereira por la falta de pagos, tiene 30 años y también ha jugado en Deportivo Cali, Sporting de Gijón, Fortaleza de Brasil, Juventude, Vasco y Vila Nova.

A lo largo de su carrera, este central se ha caracterizado por tener liderazgo, ser aguerrido, demostrar fortaleza en el juego aéreo e intentar sacar al equipo desde el fondo.

En este video de 'Players CR Video Gol' se puede ver algunas de sus jugadas más recientes:

