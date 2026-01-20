La IA predice el resultado entre Santa Fe y Junior por Superliga en El Campín: ¿Cuál será el campeón?

La Superliga entra en su capítulo definitivo y este miércoles 21 de enero se conocerá al primer campeón oficial del año en el fútbol colombiano.

Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla se verán las caras en el partido de vuelta, un duelo que promete emociones en el estadio El Campín y que, según proyecciones de inteligencia artificial, podría definirse por detalles mínimos.

La serie llega completamente abierta tras el empate 1-1 en el juego de ida disputado en Barranquilla, con goles de Hugo Rodallega para Santa Fe y Teófilo Gutiérrez para Junior.

Ahora, con 90 minutos por delante —y la presión de un título en juego—, la expectativa está puesta en cómo responderán ambos equipos en la capital.

Santa Fe y Junior, con realidades distintas

Independiente Santa Fe llega a este compromiso tras empatar 1-1 en su debut liguero ante Águilas Doradas, un partido en el que el cuerpo técnico decidió darle descanso a varias de sus figuras pensando precisamente en la Superliga.

El equipo cardenal apuesta a la experiencia de Hugo Rodallega y al orden táctico para intentar cortar una racha incómoda, pues en sus últimas finales cerradas en El Campín, perdió títulos ante Millonarios, América y Bucaramanga.

Del otro lado aparece Junior de Barranquilla, que llega golpeado tras caer 2-0 como local frente al Tolima en la Liga. Además, no podrá contar con Teófilo Gutiérrez, expulsado, ni con Lucas Monzón, quien está lesionado. La buena noticia para el ‘Tiburón’ es el regreso paulatino de Muriel, que ya sumó sus primeros minutos y podría ser alternativa ofensiva.

El pronóstico de la IA para la final

Con base en antecedentes recientes, rendimiento actual y ausencias confirmadas, la inteligencia artificial proyecta un partido cerrado, de ritmo controlado y con pocas opciones claras.

El historial reciente también pesa, pues Junior no ha podido vencer a Santa Fe en sus últimos nueve enfrentamientos, ni en Bogotá ni en Barranquilla.

El pronóstico de la IA apunta a un empate 1-1 en los 90 minutos, con un Santa Fe más dominante en posesión y un Junior apostando al contragolpe.

En ese escenario, el título se definiría en los penales, donde el modelo le da una ligera ventaja al conjunto bogotano por su localía y mayor estabilidad defensiva.

Además hay que tener en cuenta que Santa Fe ha ganado todas las Superligas que ha disputado hasta el momneto y esta sería la quinta.