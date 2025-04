Más malas noticias para Independiente Santa Fe: perderá por un tiempo a uno de sus titulares

Independiente Santa Fe, que acumula tres partidos en línea sin ganar y está en la sexta posición de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I 2025, ha enfrentado situaciones adversas en los últimos días.

Pues, Jorge Bava, su nuevo director técnico, tan solo ha podido sumar un punto de nueve posibles. Además, Andrés Mehring, el arquero argentino, tuvo que rescindir su contrato por problemas personales.

Sin embargo, no todo terminó ahí porque este 23 de abril, en horas de la tarde, Independiente Santa Fe comunicó que uno de sus jugadores titulares se lesionó y no podrá estar presente en el próximo partido, que se jugará el domingo 27 de abril, a las 2:00 de la tarde, vs. Boyacá Chicó.

¿Quién es el jugador que se encuentra en el departamento médico? Entérese de todos los detalles aquí en Noticias RCN.

Independiente Santa Fe confirmó la lesión de uno de sus titulares

A través de un comunicado de prensa, Independiente Santa Fe informó que Omar Fernández, que fue uno de los habituales titulares de Pablo Peirano y también ha sido alineado recurrentemente por Jorge Bava, se lesionó.

Su diagnóstico es un desgarro muscular en el isquiotibial izquierdo y su incapacidad se evaluará teniendo en cuenta la evolución.

Pero, adicionalmente, otros tres jugadores también están en el departamento médico del club cardenal. ¿Quiénes son?

Estos son los otros jugadores lesionados en Independiente Santa Fe

El 'león capitalino', en el mismo comunicado de prensa en el que trató el tema de Omar Fernández, manifestó que Santiago Mora y Jordy Monroy se encuentran lesionados.

Santiago presentó un desgarro muscular en el isquiotibial derecho, mientras que Jordy se fracturó el cuarto metacarpiano de la mano izquierda.

Además, es importante recordar que Elvis Perlaza sigue recuperándose de la luxación que sufrió en uno de sus hombros. No obstante, ya estaría cerca de regresar porque se encuentra comenzando a realizar trabajos físicos.