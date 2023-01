¿Una farsa? Nuevo giro en historia de influencer colombiano que se tatuó a Messi en la cara

Un influencer colombiano se hizo viral luego de tatuarse a Messi en el rostro tras el titulo obtenido por Lionel y su selección argentina en el Mundial de Catar 2022.

Con las palabras Messi en la frente, D10S en la mejilla derecha y en la otra las tres estrellas que simbolizan las copas del mundo que tiene Argentina, Mike Jambs días después de las celebraciones parecía haber caído en cuenta de lo que hizo y en la actualidad se había mostrado totalmente arrepentido de sus tatuajes.

Sin embargo, este jueves en una entrevista exclusiva con El Colombiano, dio a conocer que todo era una farsa y afirmó que “lo que hice fue una broma. Quería mandar un mensaje positivo”.

Jambs, quien afirmaba el pasado 29 de diciembre estar arrepentido de tatuarse a Messi en el rostro y además, lo publicó en sus redes sociales, dio su versión de lo ocurrido,

“Nunca pensé que el video llegara a tener tanta trascendencia, que llegara a convertirse en viral a nivel mundial. Yo en un primer momento lo que hice fue reunirme con unos amigos y explicarles lo que quería hacer. Ellos me impulsaron. Lo hicimos, lo subí como cualquier otro y al día siguiente empecé a ver las reacciones que generó en redes sociales y en los medios de comunicación”

Mike Jambs y la mentira de su tatuaje de Messi en el rostro

Además, mostrándose sorprendido por el impacto y revuelo que tuvo su acción, explicó la razón por la cual quiso mantener la mentira de que su tatuaje sí era real, a pesar de ser todo lo contrario.

“Yo me hice el tatuaje en un primer momento para grabar el video y ya. Pero al ver que se estaba viralizando, lo que hice fue que cuando me hacían entrevistas en medios internacionales yo tenía el molde y le pedía a un amigo que me lo pintara”

Por último, El Colombiano afirmó que “Jambs, que en realidad se llama Michael Quiñones, agregó que se mantuvo en la “mentira” entre otras cosas porque el contenido se seguía viralizando, pero que tenía todo planeado para publicar un video en el que iba a explicar los pormenores de lo que había pasado”.