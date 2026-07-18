Millonarios vs. Colo Colo: ¿dónde ver EN VIVO el amistoso?

Millonarios continúa afinando detalles para afrontar el segundo semestre de la temporada y este sábado tendrá una exigente prueba internacional cuando reciba a Colo Colo de Chile en un compromiso amistoso que servirá para evaluar el nivel del equipo antes del inicio de las competencias oficiales.

El encuentro se disputará a partir de las 6:00 de la tarde, hora de Colombia, y será transmitido en exclusiva para el país a través de la plataforma Disney+.

El conjunto dirigido por Fabián Bustos aprovechará este compromiso para seguir consolidando su idea de juego, darle continuidad al trabajo realizado durante la pretemporada y observar el rendimiento de varias de sus piezas en un escenario de alta exigencia. Más allá de tratarse de un partido sin puntos en disputa, el cuerpo técnico espera que el equipo muestre avances tanto en el funcionamiento colectivo como en el aspecto físico.

Un rival de jerarquía para medir el nivel del equipo

El rival no será cualquiera. Colo Colo llega a Bogotá como uno de los clubes más tradicionales del fútbol sudamericano y con una plantilla que mezcla experiencia y talento. La delegación chilena viajó con varias de sus principales figuras, entre ellas el mediocampista Arturo Vidal, uno de los jugadores más reconocidos del continente por su trayectoria en clubes europeos y con la selección de Chile.

La presencia del experimentado volante genera una expectativa especial entre los aficionados, quienes tendrán la oportunidad de verlo nuevamente en acción frente a un equipo colombiano. Además, el duelo representa un atractivo adicional por la historia y el reconocimiento internacional de ambas instituciones.

Para Millonarios, enfrentar a un rival de este calibre también significa una oportunidad para medir el ritmo competitivo de la plantilla y corregir aspectos antes del inicio del calendario oficial, en el que buscará ser protagonista tanto en la Liga BetPlay como en los demás torneos que dispute.

Una oportunidad para llegar en mejor forma al semestre

El compromiso permitirá al entrenador realizar diferentes variantes durante los 90 minutos, probar esquemas tácticos y dar minutos a jugadores que buscan ganarse un lugar en la formación titular. Este tipo de encuentros suelen convertirse en una herramienta importante para ajustar detalles y fortalecer el funcionamiento del grupo antes de que comiencen los partidos por los puntos.

La expectativa entre la hinchada embajadora también es alta, ya que será una de las últimas oportunidades para observar al equipo antes del arranque oficial del semestre. Los aficionados esperan ver una versión sólida de Millonarios y conocer cómo se perfila la nómina con la que el club afrontará los retos de los próximos meses.

El encuentro entre Millonarios y Colo Colo comenzará a las 6:00 p. m. de este sábado y, para los seguidores en Colombia, la transmisión estará disponible únicamente a través de la plataforma Disney+, que ofrecerá la señal oficial del compromiso amistoso.