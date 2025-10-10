CANAL RCN
Deportes

Insólito: Bayern Múnich reveló el video donde Luis Díaz casi 'noquea' a un trabajador del club

Un divertido video compartido por la cuenta oficial del Bayern Múnich reveló en el momento en el que un trabajador estuvo a punto de ser impactado por Luis Díaz.

Luis Díaz Bayern
FOTO: Bayern Múnich

Noticias RCN

octubre 10 de 2025
04:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Luis Díaz se ha convertido en poco tiempo en uno de los jugadores más queridos en el Bayern Múnich. Su impacto inmediato en el rendimiento del equipo, así como su actitud, han cautivado a propios y extraños en Alemania.

Este fue el viral comentario que Serge Gnabry le hizo a Luis Díaz: le está dando la vuelta a Colombia y Alemania
RELACIONADO

Este fue el viral comentario que Serge Gnabry le hizo a Luis Díaz: le está dando la vuelta a Colombia y Alemania

Ese cariño también se ha convertido en una estrategia clave en redes sociales del Bayern. El club ha compartido mucho contenido de 'Lucho' haciendo de las suyas y en una de esas, también presumieron que tuvieron los reflejos suficientes para salvarse de ser impactados por el colombiano.

El video: Luis Díaz casi 'noquea' al admin del Bayern Múnich

A través de TikTok, compartieron el video en donde un remate de Luis Díaz casi tiene graves consecuencias. "A veces ser el admin puede ser peligroso", escribieron.

En el video se ve cuando Díaz intenta hacer su típico remate recortando hacia adentro, pero se fue levemente desviado. Quien grababa desde atrás del arco alcanzó a percatarse de que el balón venía en su dirección y lo esquivó a tiempo.

"Admin a salvo... por poco", añadieron en la descripción del video compartido a través de TikTok. Ese remate de Díaz se dio en el partido entre Bayern Múnich y Wender Bremen, donde el equipo del colombiano se impuso por 4-0.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich?

De momento, el extremo se encuentra concentrado con la Selección Colombia para la doble fecha de amistosos ante México y Canadá previo a la Copa del Mundo de 2026. Estará de regreso en Europa el miércoles 15 de octubre, pensando en el próximo juego de Bundesliga.

Daniel Sturridge reconoce el error del Liverpool: “Desde que se fue Luis Díaz, perdimos intensidad”
RELACIONADO

Daniel Sturridge reconoce el error del Liverpool: “Desde que se fue Luis Díaz, perdimos intensidad”

Será en la fecha 7, donde se disputará el clásico del fútbol alemán en el Allianz Arena. Bayern Múnich recibirá a Borussia Dortmund el sábado 18 de octubre y el balón rodará desde las 11:30 a.m., hora colombiana.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

James Rodríguez

James Rodríguez generó risas con su reacción ante curiosa pregunta de un fan

Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo no quiso más rumores y confirmó su arquero titular en la selección

Selección Colombia

Sorpresivas declaraciones de Christian Mosquera sobre la Selección Colombia: ¿Cambió de decisión?

Otras Noticias

Subsidios

Bogotanos tendrán nuevos cupos para subsidio clave de vivienda: conozca quiénes pueden aplicar

Desde la alcaldía se anunció el aumento de número de subsidios del programa de subsidio de vivienda ‘Reactiva tu Compra’.

Aida Victoria Merlano

¡Sin filtros! Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano, rompió el silencio y contó por qué terminaron

En una reciente entrevista, Juan David Tejada explicó qué fue lo que pasó con Aida Victoria Merlano, la mamá de su hijo.

Vía al Llano

Así funcionará el Plan Éxodo y Retorno en Bogotá durante el puente festivo

Ecuador

Falleció reconocido presentador a sus 41 años: revelaron uso inadecuado de testosterona

Enfermedades

Despido por enfermedad: ¿Cuándo una empresa puede hacerlo sin violar la ley?