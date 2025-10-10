Insólito: Bayern Múnich reveló el video donde Luis Díaz casi 'noquea' a un trabajador del club

Luis Díaz se ha convertido en poco tiempo en uno de los jugadores más queridos en el Bayern Múnich. Su impacto inmediato en el rendimiento del equipo, así como su actitud, han cautivado a propios y extraños en Alemania.

Ese cariño también se ha convertido en una estrategia clave en redes sociales del Bayern. El club ha compartido mucho contenido de 'Lucho' haciendo de las suyas y en una de esas, también presumieron que tuvieron los reflejos suficientes para salvarse de ser impactados por el colombiano.

El video: Luis Díaz casi 'noquea' al admin del Bayern Múnich

A través de TikTok, compartieron el video en donde un remate de Luis Díaz casi tiene graves consecuencias. "A veces ser el admin puede ser peligroso", escribieron.

En el video se ve cuando Díaz intenta hacer su típico remate recortando hacia adentro, pero se fue levemente desviado. Quien grababa desde atrás del arco alcanzó a percatarse de que el balón venía en su dirección y lo esquivó a tiempo.

"Admin a salvo... por poco", añadieron en la descripción del video compartido a través de TikTok. Ese remate de Díaz se dio en el partido entre Bayern Múnich y Wender Bremen, donde el equipo del colombiano se impuso por 4-0.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich?

De momento, el extremo se encuentra concentrado con la Selección Colombia para la doble fecha de amistosos ante México y Canadá previo a la Copa del Mundo de 2026. Estará de regreso en Europa el miércoles 15 de octubre, pensando en el próximo juego de Bundesliga.

Será en la fecha 7, donde se disputará el clásico del fútbol alemán en el Allianz Arena. Bayern Múnich recibirá a Borussia Dortmund el sábado 18 de octubre y el balón rodará desde las 11:30 a.m., hora colombiana.