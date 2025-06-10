CANAL RCN
Deportes

Daniel Sturridge reconoce el error del Liverpool: “Desde que se fue Luis Díaz, perdimos intensidad”

El exdelantero inglés reconoce que la marcha del colombiano al Bayern Múnich dejó un vacío en el equipo de Arne Slot.

Luis Díaz Daniel Sturridge (1)
FOTO: AFP

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
09:40 p. m.
Daniel Sturridge, exjugador del Liverpool, se unió a las voces que extrañan la presencia de Luis Díaz en Anfield. En una entrevista con Sky Sports, el inglés afirmó que el colombiano “aportó algo que ahora falta en el equipo”.

"Liverpool subestimó a Luis Díaz y les está saliendo caro"

El traspaso del extremo al Bayern Múnich, por 75 millones de euros, ha dejado un vacío difícil de llenar para los dirigidos por Arne Slot, que todavía buscan reencontrar su identidad ofensiva tras su partida.

Un jugador que presionaba y contagiaba energía

Sturridge recordó que el aporte de Díaz no se medía solo en goles o asistencias, sino en su influencia táctica.

“Si observamos al Liverpool del año pasado, él era quien marcaba la intensidad en la presión de los tres delanteros”, comentó el exgoleador.

Según Sturridge ni Ekitike Isak ni Wirtz —nuevas piezas ofensivas del proyecto de Slot— logran igualar la entrega y compromiso defensivo del colombiano, un rasgo que lo hacía único dentro del sistema red.

Para el inglés, en todo tridente ofensivo “siempre debe haber alguien que diga: 'no me interesan las estadísticas', quiero que el equipo gane”, y ese papel, asegura, lo cumplía Luis Díaz con convicción.

Luis Díaz brilla en el Bayern Múnich

Mientras en Inglaterra se lamentan, en Alemania celebran. En su nuevo equipo, Luis Díaz se ha convertido en figura bajo las órdenes de Vincent Kompany.

VIDEO: esta fue la jugada de ensueño que hizo Luis Díaz vs. Frankfurt y sigue maravillando al mundo

En la goleada 0-3 ante el Eintracht Frankfurt, el colombiano anotó dos goles —uno al segundo 15 del partido— y aportó una asistencia para el gol de Harry Kane. Con 6 goles y 4 asistencias en 10 partidos, Díaz consolida un arranque de temporada espectacular.

