CANAL RCN
Deportes

Messi y Miami fueron goleados por Alianza Lima y se preparan para enfrentar a Nacional

Inter Miami fue goleado por Alianza Lima y ahora se prepara para enfrentar a Atlético Nacional.

Messi
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 25 de 2026
10:23 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con doblete del histórico goleador Paolo Guerrero, Alianza Lima goleó este sábado 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi, en un intenso partido amistoso disputado en el estadio Alejandro Villanueva, de Lima.

Ante más de 29.000 espectadores, Guerrero, figura del equipo blanquiazul de 42 años, anotó a los 30' y 36', y luego Luis Ramos selló la goleada al 72'.

"Fue muy importante el partido, independientemente que esté Leo (Messi), que ya sabemos que es uno de los jugadores mejores del mundo, del otro lado. Estoy muy feliz por el resultado, el grupo se fortalece aún más", dijo a la prensa Guerrero tras el encuentro.

Marino Hinestroza alimentó la polémica entre Nacional y Boca: “Ellos tienen que explicar”
RELACIONADO

Marino Hinestroza alimentó la polémica entre Nacional y Boca: “Ellos tienen que explicar”

Alianza llegaba golpeado al partido luego de conocerse esta semana una denuncia por abuso sexual contra una joven argentina que involucra a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, tres de sus principales jugadores, quienes han negado la acusación.

Doblete del depredador

Inter arrancó la tarde con pinceladas de calidad a cargo de Messi y de su compatriota y también campeón del mundo, Rodrigo De Paul, una sociedad a la que se sumó luego el delantero uruguayo Luis Suárez, que este sábado cumplió 39 años.

Sin embargo, en uno de los ataques de Alianza, Guerrero ganó un rebote del portero Dayne St. Clair en el área chica y abrió el marcador con un cabezazo.

Seis minutos después, el veterano delantero volvió a depredar en el área tras un pase quirúrgico del ariete Jesús Castillo, y con un disparo esquinado amplió la ventaja.

En el segundo tiempo, con dos goles abajo y ya sin Guerrero en cancha, Messi y Suárez se encargaron de liderar los ataques del Inter, pero se encontraron con una sólida defensa aliancista o con poca puntería.

A los 62', Mascherano sacó a Messi, Suárez y De Paul, su tridente estelar, para fortalecer el mediocampo, pero 10 minutos después fue Ramos el que acabó con sus planes.

Con fuerte remate de derecha, el delantero que ingresó en el segundo tiempo selló el 3-0 definitivo para Alianza e hizo delirar a los hinchas.

Inter sigue su gira

En su segunda presencia en Sudamérica, el equipo liderado por Messi arribó a la capital peruana con un plantel plagado de caras nuevas.

El partido forma parte de la preparación de Las Garzas para la temporada 2026, en el que buscará revalidar el título de campeón de la Major League Soccer (MLS) y conseguir su primer título continental en la Concachampions.

¿James Rodríguez entrena en Atlético Nacional? El club se pronunció
RELACIONADO

¿James Rodríguez entrena en Atlético Nacional? El club se pronunció

El Inter continuará su pretemporada con un encuentro en Medellín ante Atlético Nacional y luego en Guayaquil frente al Barcelona de Ecuador, el 7 de febrero.

El equipo dirigido por el argentino Javier Mascherano cerrará su gira en Puerto Rico, donde enfrentará al ecuatoriano Independiente del Valle en Puerto Rico.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

Millonarios vs. Junior: convocados para el juego de necesitados en El Campín

Millonarios

Millonarios confirmó nuevo arquero estadounidense para enfrentar a Junior

América de Cali

América venció con lo justo a Chicó e inició con paso perfecto la Liga BetPlay 2026-I

Otras Noticias

Estados Unidos

“Logremos la paz”: alcalde de Minneapolis hace llamado a Donald Trump para retirar a los agentes federales

El alcalde hizo un llamado al mandatario estadounidense para restablecer la seguridad de los ciudadanos.

Abuso a menores

Extranjero estadounidense recibe cadena perpetua por explotación sexual a menores en Colombia

Según el alcalde de Medellín, este sería el segundo extranjero condenado por este delito.

Estados Unidos

Entidad financiera recibió el aval de la Reserva Federal para abrir sucursal bancaria internacional

Artistas

Bad Bunny estremeció Medellín con un emotivo homenaje a Yeison Jiménez

Cuidado personal

Qué es la regla del '9 a 9' y por qué expertos la asocian con un mejor sueño