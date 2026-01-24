Marino Hinestroza alimentó la polémica entre Nacional y Boca: “Ellos tienen que explicar”

Marino Hinestroza volvió a quedar en el centro de la conversación mediática del fútbol sudamericano. A pocas horas de tomar un vuelo rumbo a Río de Janeiro para firmar oficialmente con Vasco da Gama, el extremo colombiano habló con Noticias RCN en el aeropuerto El Dorado y dejó declaraciones que no pasaron desapercibidas. El exjugador de Atlético Nacional se refirió sin rodeos a su frustrado fichaje por Boca Juniors y, aunque evitó confrontaciones directas, dejó claro que su destino nunca estuvo en sus manos.

Hinestroza, visiblemente tranquilo y con ilusión renovada, explicó que la negociación con el club argentino fue manejada exclusivamente por Atlético Nacional, dejando entrever que su deseo de vestir la camiseta de Boca existió, pero no fue suficiente para destrabar las diferencias entre las instituciones involucradas.

“Es un tema de empresas, yo solo soy un empleado”

Con un discurso sereno, pero contundente, el atacante fue claro al explicar su rol dentro del fallido traspaso. “Yo soy el empleado, la empresa es Nacional. Eso es un tema de empresas”, señaló, remarcando que como futbolista profesional debe respetar las decisiones de su club. Hinestroza insistió en que él estuvo siempre dispuesto a aceptar la propuesta de Boca Juniors, pero que las negociaciones entre los clubes no llegaron a buen puerto.

El jugador también confesó que la incertidumbre fue desgastante, no solo para él sino para su familia. Los días sin entrenar y la espera prolongada comenzaron a generar preocupación, aunque mantuvo la paciencia hasta que apareció una alternativa concreta. “Esperé pacientemente que llegara la oportunidad y se dio con Vasco”, afirmó, dando a entender que su prioridad era retomar el rumbo deportivo lo antes posible.

Vasco da Gama, un nuevo reto y aire fresco para su carrera

Ahora, el panorama es completamente distinto. Hinestroza viaja a Brasil con entusiasmo y optimismo, consciente del desafío que representa llegar a un club histórico como Vasco da Gama. “Contento por este gran paso que voy a dar en mi carrera. Mi familia también lo está”, expresó antes de abordar el avión rumbo a Río de Janeiro.

El extremo considera que el fútbol brasileño representa el escenario ideal para crecer y consolidarse. “Siento que va a ser lo mejor para mi carrera, necesitaba nuevos aires y esto es un nuevo reto”, agregó. Sobre el desenlace final, reconoció que cuando Vasco entró en la conversación, las decisiones ya no pasaban por él, sino por los acuerdos entre clubes.

Con esta transferencia, Marino Hinestroza deja atrás semanas de incertidumbre y polémica, y abre un nuevo capítulo profesional en uno de los mercados más exigentes del continente. Vasco da Gama apuesta por su talento, mientras el colombiano asume el desafío con la convicción de que este paso puede marcar un punto de inflexión en su carrera.