CANAL RCN
Deportes

Así te puedes inscribir al Gran Fondo Giro de Italia 2026 en Colombia: Guía paso a paso

Este es el proceso que debes seguir para inscribirte en la carrera que organiza RCN y la Cámara de Comercio italiana para Colombia.

Giro de Italia 2025
Giro de Italia 2025. / AFP

Noticias RCN

diciembre 12 de 2025
11:34 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Si quieres vivir la experiencia del Giro de Italia Ride Like a Pro Colombia 2026, este es el momento perfecto para asegurar tu cupo. El evento, organizado por la Cámara de Comercio Italiana para Colombia y RCN, se realizará el 1 de marzo de 2026, con salida a las 8:00 a.m., y contará con dos recorridos por la Sabana de Bogotá:

  • Gran Fondo: 132 km
  • Medio Fondo: 84 km

Para que no te quedes por fuera, aquí te explicamos cómo inscribirte fácilmente:

Paso 1: Ingresa al enlace oficial de inscripción

Todo el proceso se hace en línea.

Haz clic aquí para comenzar:

👉 https://www.giroditalia-ridelikeapro-colombia.com/app/

Este es el único enlace válido y oficial del evento.

Paso 2: Selecciona tu categoría

Una vez dentro de la plataforma encontrarás las opciones disponibles:

Gran Fondo (132 km)

Medio Fondo (84 km)

Escoge la distancia que más se ajusta a tu nivel, tu preparación y la experiencia que quieres vivir el día de la carrera.

Paso 3: Datos personales

Para continuar, deberás:

Seleccionar tipo de documento, agregar el número, leer el reglamento, aceptar los términos y condiciones y avanzar.

Paso 4: Completa el formulario de datos personales

El sistema te pedirá información básica necesaria para tu participación:

  • Nombre completo
  • Documento de identidad
  • Fecha de nacimiento
  • Número de contacto
  • Correo
  • Grupo sanguíneo
  • Contacto de emergencia

Ingresa todos los datos con precisión para evitar inconvenientes el día del evento.

Paso 5: Realiza el pago

Selecciona el método de pago disponible en la plataforma.

Una vez aprobado, recibirás un correo de confirmación con:

  • Tu comprobante de inscripción
  • El número de tu registro
  • Indicaciones para la entrega del kit oficial del Giro

Guárdalo, ya que lo necesitarás el día del kit y el día de la carrera.

Paso 6: Reclama tu kit y prepárate para la ruta

Días antes del evento, la organización informará:

  • Lugar de entrega del kit
  • Horarios
  • Documentos necesarios para reclamarlo

El kit incluirá elementos oficiales del Giro de Italia Ride Like a Pro para que vivas la experiencia con el sello rosado.

¡Listo para el reto!

Ya estás preparado para vivir el Gran Fondo Giro de Italia 2026, un evento que reúne ciclistas de todo el país y que recorre la majestuosa Sabana de Bogotá con sello italiano y organización de primer nivel.

No esperes más. Los cupos son limitados.

Inscríbete aquí: 👉 https://www.giroditalia-ridelikeapro-colombia.com/app/

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

Millonarios tendría todo listo con un nuevo refuerzo: no es Rodrigo Ureña

Liga BetPlay

¿Polémico? Este es el cuerpo arbitral que estará en la final entre Junior y Tolima

Mercado de Fichajes

Luis Ramos ya tendría equipo y América de Cali ya tiene en la mira a su reemplazo

Otras Noticias

Turismo

Gremios reaccionan al proyecto de decreto que afectaría Airbnb en Colombia: pros y contras

El proyecto del Ministerio de Comercio genera alertas por su posible impacto en el empleo y, la formalización turística.

Comisionado para la Paz

Comisionado de Paz asegura que no tiene acercamientos con La Inmaculada, a pesar de resolución que lo vincula

Mediante un derecho de petición, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz aseguró que "no se encuentra en ningún proceso de acercamiento" con esta estructura criminal.

Artistas

Nuevo luto en El Gran Combo de Puerto Rico: se confirmó la muerte de icónico cantante

Artistas

Preocupación por reconocida actriz: reveló que la diagnosticaron con esta enfermedad

Alimentos

Este alimento ayuda a controlar los antojos y trae múltiples beneficios, ¿cuál es?