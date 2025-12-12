Así te puedes inscribir al Gran Fondo Giro de Italia 2026 en Colombia: Guía paso a paso

Si quieres vivir la experiencia del Giro de Italia Ride Like a Pro Colombia 2026, este es el momento perfecto para asegurar tu cupo. El evento, organizado por la Cámara de Comercio Italiana para Colombia y RCN, se realizará el 1 de marzo de 2026, con salida a las 8:00 a.m., y contará con dos recorridos por la Sabana de Bogotá:

Gran Fondo: 132 km

Medio Fondo: 84 km

Para que no te quedes por fuera, aquí te explicamos cómo inscribirte fácilmente:

Paso 1: Ingresa al enlace oficial de inscripción

Todo el proceso se hace en línea.

Haz clic aquí para comenzar:

👉 https://www.giroditalia-ridelikeapro-colombia.com/app/

Este es el único enlace válido y oficial del evento.

Paso 2: Selecciona tu categoría

Una vez dentro de la plataforma encontrarás las opciones disponibles:

Gran Fondo (132 km)

Medio Fondo (84 km)

Escoge la distancia que más se ajusta a tu nivel, tu preparación y la experiencia que quieres vivir el día de la carrera.

Paso 3: Datos personales

Para continuar, deberás:

Seleccionar tipo de documento, agregar el número, leer el reglamento, aceptar los términos y condiciones y avanzar.

Paso 4: Completa el formulario de datos personales

El sistema te pedirá información básica necesaria para tu participación:

Nombre completo

Documento de identidad

Fecha de nacimiento

Número de contacto

Correo

Grupo sanguíneo

Contacto de emergencia

Ingresa todos los datos con precisión para evitar inconvenientes el día del evento.

Paso 5: Realiza el pago

Selecciona el método de pago disponible en la plataforma.

Una vez aprobado, recibirás un correo de confirmación con:

Tu comprobante de inscripción

El número de tu registro

Indicaciones para la entrega del kit oficial del Giro

Guárdalo, ya que lo necesitarás el día del kit y el día de la carrera.

Paso 6: Reclama tu kit y prepárate para la ruta

Días antes del evento, la organización informará:

Lugar de entrega del kit

Horarios

Documentos necesarios para reclamarlo

El kit incluirá elementos oficiales del Giro de Italia Ride Like a Pro para que vivas la experiencia con el sello rosado.

¡Listo para el reto!

Ya estás preparado para vivir el Gran Fondo Giro de Italia 2026, un evento que reúne ciclistas de todo el país y que recorre la majestuosa Sabana de Bogotá con sello italiano y organización de primer nivel.

No esperes más. Los cupos son limitados.

Inscríbete aquí: 👉 https://www.giroditalia-ridelikeapro-colombia.com/app/