Alcalde de Barranquilla confirmó que la Fórmula 1 puede llegar a la ciudad: "No depende de la nación"

La posibilidad de que Barranquilla se convierta en sede de un Gran Premio de Fórmula 1 volvió a tomar fuerza tras las declaraciones del alcalde Alejandro Char este 12 de diciembre, quien confirmó que delegados de la competencia visitaron la ciudad hace aproximadamente quince días.

De acuerdo con el mandatario, los representantes manifestaron interés en avanzar en un proyecto para llevar la máxima competencia del automovilismo al Caribe colombiano.

La propuesta de Barranquilla no es nueva. Desde hace años, la ciudad ha buscado el aval para construir un circuito que la sume al calendario de la Fórmula 1, junto a otras sedes latinoamericanas como Sao Paulo y Ciudad de México, pero aunque la propuesta estuvo cerca en el pasado, no llegó a concretarse.

Avances recientes y visita de la Fórmula 1

Según Char, durante la visita se revisaron alternativas para la creación del trazado, incluyendo una propuesta paralela al río Magdalena, el afluente más importante de Colombia. Además, destacó que esta vez el proyecto no dependería del Gobierno Nacional.

En cualquier momento anunciaremos la Fórmula 1 (...) Ellos ya habían venido en el 2022, pero los llevamos nuevamente y no podían creer todo lo que había pasado en Barranquilla en estos tres años. Lo lindo es que depende solamente de nosotros, ya no necesitan aval de la nación.

Esta pista contemplaría un paso por el malecón de la ciudad, donde se encuentra la estatua de la artista Shakira, elemento icónico de la zona. El alcalde afirmó al diario El Heraldo que se ha encontrado “un camino” para materializar el Gran Premio, reforzando la percepción de avance en la negociación.

A pesar de estas declaraciones, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) no ha emitido un pronunciamiento público sobre la visita ni sobre el estado actual de la iniciativa.

Antecedentes de la llegada de la Fórmula 1 a Barranquilla

Barranquilla estuvo cerca de obtener la aprobación para su trazado en 2022, durante una visita de Stefano Domenicali, director general de la Fórmula 1. Sin embargo, el proyecto no prosperó. El entonces alcalde, Jaime Pumarejo, aseguró posteriormente que no recibió respaldo por parte del presidente Gustavo Petro, lo que habría frenado la iniciativa en su momento.

La participación del expiloto colombiano Juan Pablo Montoya dejó ver la cercanía del acuerdo. Montoya, quien actuó como mediador en negociaciones anteriores, afirmó que solo faltaba “una firma” para concretar el Gran Premio. Describió el proyecto como “hecho” y “aprobado por la Fórmula 1”, aunque sin detallar los motivos que impidieron su ejecución