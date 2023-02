Iván Mejía arremetió contra María Isabel Urrutia y su gestión: pide mano dura con la FCF

El pasado lunes 27 de febrero, el presidente Gustavo Petro sorprendió a todo Colombia con la salida de varios ministros, entre ellos el de María Isabel Urrutia, exministra del Deporte desde que el mandatario se posicionó como presidente de la República, y que luego de siete meses de gestión se despide de su cargo.

Tras darse a conocer el anunció del presidente Gustavo Petro, las reacciones de varias personalidades no se hicieron esperar, pues para muchos siete meses es un poco tiempo para mostrar todos los proyectos frente a la cartera, mientras que otros pedían la salida inmediata de la funcionaria, asegurando que su negligencia al frente ministerio era muy notoria.

Uno de los que mostró su inconformismo con la gestión María Isabel Urrutia fue Iván Mejía, periodista deportivo y analista de fútbol, quien en sus redes sociales expresó los pecados de la funcionaria al frente del ministerio y exigió un reemplazo que sea más fuerte con el fútbol colombiana y las directivas de la Federación Colombiana de Fútbol.

“Siete meses después, nadie, absolutamente nadie, sabe que hizo la gran María Isabel Urrutia en Min deportes. Se requiere un(a) funcionario que ponga en cintura a JESSURUM y su banda. No más pasar de agache con la dirigencia del fútbol”, aseguró el reconocido periodista por medio de su cuenta de Twitter.

Vale recordar que, durante su discurso, el presidente, Gustavo Petro, afirmó que Astrid Bibiana Rodríguez será la nueva ministra del Deporte y la encarga de vigilar todas las irregularidades que se han presentado en el fútbol colombiano y dentro de la Federación Colombiana de Fútbol durante los últimos años.

María Isabel Urrutia fue contundente con Petro

Tras el anuncio del presidente Gustavo Petro para toda la Nación, la medallista olímpica María Isabel Urrutia habló con Noticias RCN y RCN Radio acerca de lo que ha sido esta drástica decisión y la exministra fue contundente al asegurar que el mandatario nunca le informó personalmente su salida del gabinete.

“Si lo que yo estaba haciendo no era un gran cambio, pues me voy tranquila, me voy con el deber cumplido. Lo hice lo mejor posible… Yo no me voy, esta fue una decisión del presidente. Estos 15 días que estaré ahí para entregar el gabinete, le voy a demostrar todo lo que he hecho y todo lo que logré en estos cinco meses”, finalizó María Isabel Urrutia.