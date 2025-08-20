CANAL RCN
Deportes

Iván Mejía envió polémico mensaje a Marcela Gómez por su gestión en América de Cali

El excomentarista deportivo estalló en sus redes sociales contra la presidenta de América de Cali tras la eliminación del equipo en Copa Sudamericana.

Iván Mejía Marcela Gómez
FOTO: Captura de pantalla - Win Sports

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
01:32 p. m.
Iván Mejía Álvarez, quien durante varias décadas destacó como uno de los principales analistas deportivos en Colombia, no ha dejado de estar pendiente del fútbol y desde su cuenta de X, expresa sus opiniones sobre la actualidad en este deporte.

Muchos de sus trinos son hablando de América de Cali, pues para nadie es un secreto que Mejía es hincha de 'La Mechita' y sufre por lo que han sido los últimos años de este equipo en el fútbol colombiano y en el plano internacional.

El trino de Iván Mejía para Marcela Gómez

Tras la reciente eliminación de América de Cali de la Copa Sudamericana, Mejía Álvarez no se quedó callado y le mandó un contundente y para muchos polémico mensaje a Marcela Gómez, presidenta del club desde 2024.

Marcela, un equipo de fútbol no se puede manejar con las hormonas. Ser mujer no la exime del fracaso en un proyecto paupérrimo y sin futuro. Usted y su papá no inspiran la menor confianza a esta fanaticada americana.

El excomentarista cuestionó la forma en la que ha manejado el equipo y mencionó el hecho de que es una mujer. Además, también mencionó a su padre, el dueño del equipo, Tulio Gómez, contra quien ha enviado varios mensajes en el pasado.

La gestión de Marcela Gómez en América de Cali

Marcela Gómez estaba liderando la presidencia del equipo femenino de América de Cali, donde supo armar una nómina que salió campeona de dos ligas femeninas y llegó a la final de una Copa Libertadores de la categoría, lo que le sirvió de trampolín para arribar al equipo masculino.

Bajo su gestión el máximo logro fue llegar a una final de Copa BetPlay que se perdió ante Atlético Nacional. Echó a Lucas González, contrató a César Farías, Jorge Da Silva y ahora a Gabriel Raimondi, pero el proyecto deportivo no ha salido como lo esperaba.

