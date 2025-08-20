CANAL RCN
Deportes

Saldrían de América de Cali tras la eliminación de la Copa Sudamericana: esto se sabe

Dos jugadores podrían terminar saliendo al fútbol internacional luego de que América de Cali se quedara por fuera competencia internacional.

América de Cali jugadores
FOTO: América de Cali

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
09:43 a. m.
En América de Cali se podrían presentar nuevos cambios en la nómina luego de la eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Fluminense. Algunos jugadores podrían dar el salto al fútbol internacional, considerando que en la mayoría de países el mercado de fichajes sigue abierto.

Gabriel Raimondi habló sobre su futuro tras la eliminación de América de Cali de la Sudamericana
De acuerdo a lo que se ha reportado desde el entorno del cuadro escarlata, hay dos jugadores que están siendo observados desde el exterior y se espera que en los próximos días aparezcan ofertas para concretar sus salidas.

Los dos jugadores que podrían salir de América de Cali

De acuerdo a lo reportado por el periodista Pipe Sierra, en América de Cali están a la expectativa por una oferta por Jean Pestaña, defensor central de 27 años que tiene contrato hasta diciembre de este año. Indica que desde Vasco Da Gama hay serio interés en este jugador, el cual es propiedad de Deportivo Pereira.

Asimismo, hay rumores sobre la posible salida de un delantero del cuadro caleño y todo apunta a Rodrigo Holgado, quien sería pretendido por Talleres de Córdoba de Argentina. Habrá que esperar para ver si hay una oferta que cumpla con las expectativas de América.

El último refuerzo para América de Cali

Ante la posible salida de Holgado, en América de Cali están evaluando el regreso de Adrián Ramos para este semestre, que podría ser su última temporada como futbolista profesional.

América de Cali se despidió de la Copa Sudamericana: Fluminense lo eliminó sin piedad
La ventana para jugadores libres se abre el próximo 25 de agosto y va hasta el 29 del mismo mes. Sin embargo, periodistas cercanos al América reportan que el veterano delantero ya ha entrenado con el resto del equipo.

