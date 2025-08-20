Saldrían de América de Cali tras la eliminación de la Copa Sudamericana: esto se sabe

En América de Cali se podrían presentar nuevos cambios en la nómina luego de la eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Fluminense. Algunos jugadores podrían dar el salto al fútbol internacional, considerando que en la mayoría de países el mercado de fichajes sigue abierto.

De acuerdo a lo que se ha reportado desde el entorno del cuadro escarlata, hay dos jugadores que están siendo observados desde el exterior y se espera que en los próximos días aparezcan ofertas para concretar sus salidas.

Los dos jugadores que podrían salir de América de Cali

De acuerdo a lo reportado por el periodista Pipe Sierra, en América de Cali están a la expectativa por una oferta por Jean Pestaña, defensor central de 27 años que tiene contrato hasta diciembre de este año. Indica que desde Vasco Da Gama hay serio interés en este jugador, el cual es propiedad de Deportivo Pereira.

Asimismo, hay rumores sobre la posible salida de un delantero del cuadro caleño y todo apunta a Rodrigo Holgado, quien sería pretendido por Talleres de Córdoba de Argentina. Habrá que esperar para ver si hay una oferta que cumpla con las expectativas de América.

El último refuerzo para América de Cali

Ante la posible salida de Holgado, en América de Cali están evaluando el regreso de Adrián Ramos para este semestre, que podría ser su última temporada como futbolista profesional.

La ventana para jugadores libres se abre el próximo 25 de agosto y va hasta el 29 del mismo mes. Sin embargo, periodistas cercanos al América reportan que el veterano delantero ya ha entrenado con el resto del equipo.