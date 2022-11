¡Atención! J Balvin se presentará en Catar

J Balvin era uno de los artistas invitados por la FIFA y la organización del Mundial de Catar 2022 para cantar en la inauguración de la Copa del Mundo, la cual se celebró el pasado 20 de noviembre en el estadio Al Bayt, con capacidad para 68 mil espectadores, sin embargo, a último momento decidió no estar en este evento, por protesta por los derechos humanos que se vulneraron en la organización del Mundial.

J Balvin no fue el único en decirle no a Catar. A él se unieron Dua Lipa y Shakira. Lo curioso de todo, es que sólo cuatro días después, el cantante paisa hará concierto en Doha, la capital de Catar, en el Doha Golf Club. ¿No que no estaba de acuerdo con las políticas de ese país?

Lo que dicen de J Balvin en Catar

Los promotores de este evento, en un club privado en la capital de Catar, presentaron al colombiano J Balvin como “una superestrella mundial altamente condecorada y emprendedora con victorias en los Billboard Music Awards, American Music Awards, Latin GRAMMY y muchos otros”.

“Nacido en Medellín, Colombia, la ilustre superestrella del reggaetón es uno de los artistas de música latina con ventas de más de 35 millones de discos en todo el mundo. Ha roto con firmeza las barreras culturales y se ha convertido en uno de los 10 artistas más reproducidos a nivel mundial, desarrollando legiones de fans en todo el mundo”, comentan.

Además, complementan que “con pasiones que abarcan la música, la moda, el arte y la salud mental, Balvin continúa liderando el cargo de representación en todas las industrias. Continuando con su iniciativa de concientización sobre la salud mental y la importancia de los recursos de salud mental, el ícono global lanzó recientemente OYE, una aplicación bilingüe de salud mental y bienestar creativo en español e inglés”.

Finalmente, lo venden como un artista que “con el dedo en el pulso de los mundos del entretenimiento, la moda, la cultura digital y más allá, Balvin ha demostrado una y otra vez ser una fuerza imparable e inspiración para los artistas emergentes, los empresarios y la comunidad latina”.

El concierto será a las 11:00 p.m., hora de Catar, es decir a las 3:00 p.m., hora de Colombia. Con la FIFA o sin la FIFA, JBalvin cumplió y también clasificó a Catar, algo que la selección de fútbol no logró de ninguna manera.