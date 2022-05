Julio Comesaña explotó por La decisión tomada en el juego entre Jaguares y DIM

Las polémicas siguen por lo sucedido durante el fin de semana, entren el juego de Jaguares e Independiente Medellín, donde el equipo antioqueño, tomó la decisión de no presentarse en el estadio de Montería, teniendo en cuenta, la difícil situación de orden público que vive la ciudad, a pesar de tener garantizada la seguridad.

Luego de esta decisión y de ver las imágenes de lo sucedió en el estadio Jaraguay de Montería, donde los jugadores del equipo ‘felino’ salieron al gramado del estadio a realizar los actos de protocolo y esperar que el juez central hiciera los tres pitazos para ganar por W. Las críticas se hicieron más fuertes y arremetieron contra la Dimayor y el equipo de Montería.

Uno de los que no se guardó nada fue, Julio Comesaña, entrenador de Independiente Medellín y que hablo con el Carrusel Caracol, de Caracol Radio, donde explotó frente a lo ocurrido y explicó la principal razón por el cual el ‘poderoso’ no viajó a cumplir el cronograma.

"Yo no sé cómo puede garantizar una situación de esas si no se puede garantizar a la gente que se puedan movilizar tranquilas porque hay amenazas. Se decidió eso, estuvimos de acuerdo todos, optamos por quedarnos acá y todos entendieron de qué se trata. Necesitamos al hincha y espectador, no a la policía. No sabía que iba a llegar a una situación como esas. Jaguares no aceptó salir de Montería, no sé cuánto cambiaría eso porque el conflicto está en varias partes", agregó el entrenador.

De igual forma, dio a conocer que esta decisión también fue tomada pensando en los jugadores de Jaguares, quienes habían manifestado en su momento que no habían podido entrenador por lo sucedió en esta región del país.

"Una de las grandes preocupaciones que teníamos era lo que habían vivido en Jaguares, no habían podido entrenar y los jugadores estaban preocupados por sus compañeros. Nos pareció razón de ser que, en un conflicto social del país, que no estuviéramos ajenos a todos y que fuéramos a jugar como si nada ocurriera, por más que el alcalde garantizara seguridad", agregó el entrenador poderoso.

Por último, el uruguayo se refirió sobre la perdida de los puntos frente a Jaguares y expresó que la dirigencia que está haciendo todo lo posible para explicar las razones por lo cual el equipo no viajo a Montería.

"La dirigencia (de Medellín) está volcada a escribir y poner clara la situación y las cosas que han pasado, yo entiendo la posición de la gente de Dimayor, del presidente, los que dirigen el fútbol, pero algo hay que hacer. Lo correcto no es a pupitrazo limpio que se quiten los puntos, como diciendo que no hay derecho a nada", finalizó el entrenador.

Críticas de los jugadores

Luego de lo sucedió en el estadio de Jaraguay de Montería, fueron varias las críticas que llovieron sobre la Dimayor y las directivas de Jaguares, quienes rechazaron la petición de aplazar el partido, a pesar de la alteración del orden público que vivía la ciudad.

Uno de los que crítico fuertemente la decisión fue 'Mao' Molina, exjugador de Medellín y que, por medio de sus redes sociales, mostró el desacuerdo por las decisiones tomadas.