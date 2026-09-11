Estrellas del fútbol se unen para presentar última colección de guayos: este es su valor en Colombia

El deporte rey vive una de sus transformaciones más inspiradoras de la mano del talento femenino internacional. La plataforma Nike United llega a su cuarto y último capítulo con una propuesta que rinde homenaje a la visión, la trayectoria y el estilo de juego de seis referentes mundiales que han dejado una huella imborrable en las canchas de todo el planeta.

Desde sus inicios, esta iniciativa ha tenido un propósito claro: colocar las voces de las futbolistas en el centro absoluto del diseño del calzado deportivo. Al reunir a algunas de las mejores atletas de la disciplina, la marca ha logrado evolucionar a partir de sus vivencias, conocimientos y necesidades reales dentro del terreno de juego.

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Tras tres capítulos marcados por colores y temáticas audaces que reflejaban la actitud y personalidad de las jugadoras, esta entrega final consolida un trayecto histórico que continuará expandiéndose en 2027 con la llegada de una nueva generación de figuras.

Las estrellas que se unieron para presentar los guayos

Este capítulo final está protagonizado por las seis atletas originales que formaron parte de la génesis de la plataforma: Deyna Castellanos, Lauren James, Salma Paralluelo, Sophia Wilson, Patri Guijarro y Naomi Girma. Para conmemorar este hito, el concepto creativo de la colección se inspira en la sensación de jugar con absoluta libertad, conectando de forma armónica las emblemáticas siluetas de la marca: Mercurial, Phantom y Tiempo.

El diseño visual de la colección captura con precisión la calma y la fluidez instintiva que experimentan estas deportistas cuando confían plenamente en su intuición durante un partido. El azul se establece como el tono base para transmitir claridad, control y libertad, mientras que el naranja irrumpe para aportar vitalidad y energía.

Como detalle estético diferencial, los acabados metálicos complementan los tachones, y las plantillas interiores lucen grabados con los nombres de las dos atletas que representan cada modelo.

Línea Mercurial (Velocidad y reacción): Representada por Lauren James (Chelsea FC Women, Inglaterra) y Salma Paralluelo (OL Lyonnes, España). Los modelos Mercurial Vapor 17 combinan una parte superior ligera Atomknit con una placa FlyLite para recortes rápidos sin perder velocidad. Por su parte, los Mercurial Superfly 11 incorporan una unidad Air Zoom externa y el material FlyWeave Ultra para un ajuste ceñido incluso al máximo rendimiento.

Línea Phantom (Precisión milimétrica): Abanderada por Deyna Castellanos (Tigres Femenil, Venezuela) y Sophia Wilson (Portland Thorns FC, Estados Unidos). Los Phantom 6 integran la tecnología Gripknit en su parte superior para ofrecer un agarre táctil superior, optimizando la ejecución de pases, disparos y definiciones exactas.

¿Qué precio tienen en el país?

En Colombia, los precios de los guayos de las colecciones actuales de Nike (como Mercurial, Phantom y Tiempo) varían considerablemente según la gama o categoría del calzado (Academy, Pro o Elite), oscilando generalmente entre los $370.000 COP y los $1.620.000 COP en tiendas oficiales como Nike Colombia y distribuidores autorizados:

Gama de entrada / Infantil y Juvenil (Academy / Turf):

Precios aproximados entre $370.000 COP y $550.000 COP (según si son modelos para niños o versiones de acceso para adultos en superficies sintéticas o múltiples).

Gama Intermedia (Pro):

Los precios suelen rondar entre los $580.000 COP y $970.000 COP.

Gama Alta / Profesional (Elite - Terreno firme FG):

Los modelos profesionales más avanzados con tecnologías de máxima gama (como las unidades Air Zoom o Gripknit) se encuentran entre $1.310.000 COP y $1.620.000 COP.