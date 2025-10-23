James vs. Keylor: fecha, hora y TV para ver León contra Pumas en la Liga MX

Cuando fueron compañeros en el Real Madrid, James Rodríguez y Keylor Navas ganaron juntos siete títulos. Ya lejos de ese pasado glorioso, se reencontrarán este fin de semana en el fútbol mexicano bajo el inminente riesgo de sufrir un fracaso con León y Pumas.

La decimoquinta fecha del torneo Apertura 2025 presenta en cartelera el reencuentro entre el mediocampista colombiano y el portero costarricense en situación comprometida para sus respectivos equipos.

Para León y Pumas es urgente ganar este sábado en el estadio Nou Camp en León. El triunfo los aferra a la posibilidad de llegar a la ronda de los play-in (repechajes), reservada para los conjuntos que terminen la fase regular entre la séptima y la décima posición.

Los cuatro equipos que tienen por ahora el derecho a la repesca son Pachuca (21 puntos), Guadalajara (20), Juárez (19) y Atlético San Luis (16).

A falta de tres jornadas para que finalice la fase regular, los Pumas son duodécimos con 14 unidades y León es decimosexto con 12.

El León de James no reacciona

A medio torneo, luego de once fechas tormentosas, el León de James Rodríguez sufrió un cambio en el timón por la renuncia del entrenador argentino Eduardo Berizzo.

El mexicano Ignacio Ambriz, otrora campeón con La Fiera, regresó para tomar el mando y tratar de corregir el rumbo, pero el equipo ha sufrido tres derrotas al hilo bajo su guía.

"Ya no depende de nosotros", reconoció Ambriz a media semana tras la derrota por 2-0 en la visita al Atlas, resultado que significó el adiós a la posibilidad de una clasificación directa a la liguilla.

Al minuto 60 de este partido, cuando La Fiera perdía 1-0, Ambriz relevó a James por primera vez desde que asumió el cargo.

"Fue un cambio táctico para tener un poco más de verticalidad en el ritmo de ida y vuelta que puso Atlas", justificó el DT.

El astro colombiano, de 34 años, vive su segundo torneo en México. En el primero, el Clausura 2025, aportó dos goles y seis asistencias, y su equipo alcanzó los cuartos de final.

En este Apertura 2025, Rodríguez ha marcado tres goles y una asistencia. Ahora la posibilidad de llegar a la liguilla es remota y la incertidumbre de su continuidad en el León es grande. Su contrato finaliza en diciembre.

Keylor, el destacado en Pumas

El miércoles, Keylor Navas tuvo una actuación individual sobresaliente con tres atajadas, pero no pudo evitar la derrota de Pumas (1-0) en casa ante el Atlético San Luis.

El tico fue ovacionado por la afición, que sin embargo despidió con abucheos a su equipo, dueño de una mala racha de seis partidos seguidos sin ganar.

Navas, de 38 años, llegó al fútbol mexicano alentado en parte por las presencias de James y del defensa español Sergio Ramos con Monterrey. Pero su intención de ganar títulos está lejos de materializarse.

Con nueve puntos en disputa, los Pumas conservan una débil esperanza de avanzar al repechaje, pero la fe se sostiene en Navas, quien ha conservado el cero en su arco en cuatro juegos.

Ante la gran posibilidad de que se queden sin postemporada, el entrenador mexicano Efraín Juárez se aferra a las matemáticas.

"No está fácil. Lo que nos ha caracterizado a lo largo de este torneo es que el equipo siempre da la cara. Tenemos que pelear. Somos una institución de las más grandes en el país", expresó Juárez.