CANAL RCN
Deportes

Bayern Múnich ‘le metió presión’ a Luis Díaz y recordó a James tirando magia contra el Dortmund

El Bayern Múnich le puso presión a Luis Díaz en la previa del clásico contra Borussia Dortmund.

James Rodríguez
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 18 de 2025
09:14 a. m.
El ambiente para el esperado “Der Klassiker” entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund ya se empieza a calentar. El conjunto bávaro aprovechó los días previos al compromiso para ponerle un toque especial a la previa y, de paso, enviarle un mensaje con algo de presión al colombiano Luis Díaz, quien vivirá su primer clásico en el fútbol alemán este sábado 18 de octubre a partir de las 11:30 a.m. (hora colombiana).

A través de sus redes sociales, el Bayern publicó un video que despertó la nostalgia entre los aficionados y que recordó una de las actuaciones más brillantes de un jugador colombiano en Alemania. En el clip, el club rememora la noche mágica de James Rodríguez en 2018, cuando fue figura absoluta en la goleada 6-0 del Bayern sobre el Dortmund, aportando un gol y dos asistencias.

Bayern Múnich sigue mostrándose orgulloso de James y Luis Díaz en la selección: lindo mensaje
Recuerdo de James, un guiño y una indirecta para Luis Díaz

El mensaje del video fue directo y dejó entrever una invitación a que Díaz pueda replicar aquella actuación de su compatriota. “𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐞𝐬𝐞 𝐝í𝐚 𝐚𝐦𝐚𝐧𝐞𝐜𝐢ó 𝐞𝐧 ‚𝐌𝐨𝐝𝐨 𝐁𝐞𝐬𝐭𝐢𝐚‘. En un ‘Der Klassiker‘ del 2018, este man se despachó un gol y dos asistencias... ¿Te acordabas?”, publicó el club acompañado de las imágenes del partido.

La publicación rápidamente se viralizó y generó una ola de comentarios de hinchas colombianos, quienes recordaron con orgullo el paso de James por la Bundesliga y destacaron la posibilidad de que Díaz siga sus pasos.

Luis Díaz disputará su primer ‘Der Klassiker’: fecha, hora y canal para ver
Luis Díaz, ante su primer gran reto en Alemania

El guajiro, recientemente fichado por el Bayern, se prepara para afrontar su primer clásico ante el Borussia Dortmund, un duelo que paraliza a toda Alemania y que será clave en la lucha por la cima de la Bundesliga.

El entrenador Vincent Kompany confía plenamente en Díaz, quien ha mostrado gran adaptación y desequilibrio por la banda izquierda. Sin embargo, el contexto del clásico y el recuerdo del nivel que alcanzó James en su momento hacen que la expectativa sobre el nuevo número 14 cafetero sea aún mayor.

El regalo de casi $400 millones del Bayern Múnich a Luis Díaz en su regreso a Alemania
El Bayern Múnich buscará no solo reafirmar su dominio histórico sobre el Dortmund, sino también ver si Luis Díaz puede tener su propia “noche mágica”, como la que tuvo su compatriota hace seis años.

