CANAL RCN
Deportes Video

Famosas argentinas rompieron su amistad por James Rodríguez: ¿Qué pasó?

Inesperada historia que habría separado a La Joaqui y la China Suárez: James Rodríguez sería el motivo. ¿Qué pasó?

Noticias RCN

noviembre 13 de 2025
04:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

James Rodríguez apareció en la prensa en Argentina por una supuesta historia de celos y amistad rota entre dos reconocidas figuras del entretenimiento: La Joaqui y Eugenia “China” Suárez.

Según versiones de la farándula, ambas artistas habrían dejado atrás su cercanía por una razón en común: el futbolista colombiano.

James Rodríguez involucrado en medio de dos famosas argentinas

De acuerdo con la periodista Yanina Latorre, del programa Socios del Espectáculo (América TV), la tensión entre las celebridades argentinas se originó luego de que La Joaqui, presuntamente, tuviera una relación sentimental con James Rodríguez.

Escucharon a James Rodríguez revelar su próximo destino antes del Mundial 2026
RELACIONADO

Escucharon a James Rodríguez revelar su próximo destino antes del Mundial 2026

Poco después de esa supuesta ruptura, la China Suárez habría comenzado a seguir al jugador en redes sociales, lo que generó rumores de traición y distanciamiento entre ambas.

Este novio era un jugador de fútbol colombiano que se llama James Rodríguez. Ellas dos eran muy amigas, cuando La Joaqui termina con James, la China automáticamente lo empieza a seguir

Latorre comentó que la amistad entre las dos era muy cercana, especialmente cuando la China exploraba su faceta musical.

¿Cuándo será el partido despedida de Yepes, en el que estará Falcao, James y Drogba?
RELACIONADO

¿Cuándo será el partido despedida de Yepes, en el que estará Falcao, James y Drogba?

Sin embargo, el gesto en redes habría sido interpretado por La Joaqui como una falta de lealtad. Incluso, según la periodista, la actriz también empezó a seguir al chofer del '10' y fue vista en Colombia viajando en un vehículo del entorno del futbolista, lo que avivó aún más las especulaciones.

Tiene una obsesión por salir con los ex de las amigas, mencionó Yanina.

Cabe recordar que a mediados de octubre, cuando fue consultada por su distanciamiento con la China Suárez, La Joaqui prefirió no profundizar en los rumores.

Falcao regresó a Bogotá y dejó claro lo que significó vestir la camiseta de Millonarios
RELACIONADO

Falcao regresó a Bogotá y dejó claro lo que significó vestir la camiseta de Millonarios

En diálogo con el programa LAM (América TV), la cantante aseguró que no existió ningún conflicto entre ellas, sino un cambio natural en sus intereses personales. “No pasó nada. Cuando vos te conocés con la otra persona, después van cambiando los gustos"

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección de Portugal

Viral expulsión de Cristiano Ronaldo y Portugal aplaza su clasificación al Mundial 2026

Medellín

Hinchas de América de Cali fueron agredidos en un hospital en Medellín: revelan nuevos videos

Jhon Durán

Jhon Durán rechazó la convocatoria de la Selección Colombia, reportan medios turcos

Otras Noticias

Viral

Karina García desata críticas al confundir dos objetos diferentes en República Dominicana

La creadora de contenido desató una fuerte polémica en redes al confundir dos objetos diferentes.

Fiscalía General de la Nación

Comisión de Acusación ordenó pruebas contra la fiscal general por el caso de Carlos Ramón González

La fiscal Luz Adriana Camargo deberá rendir un informe sobre las acciones del ente investigador, en el marco de la fuga del exdirector del Dapre.

EPS

Disfarma confirma que suspenderá contrato de dispensación de medicamentos con la Nueva EPS

Artistas

¡Irreconocible! Sale a la luz la primera imagen de Sean Diddy en prisión

Educación

Definen oficialmente el calendario escolar 2026: vea cuándo acaban las vacaciones