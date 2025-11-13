Famosas argentinas rompieron su amistad por James Rodríguez: ¿Qué pasó?

James Rodríguez apareció en la prensa en Argentina por una supuesta historia de celos y amistad rota entre dos reconocidas figuras del entretenimiento: La Joaqui y Eugenia “China” Suárez.

Según versiones de la farándula, ambas artistas habrían dejado atrás su cercanía por una razón en común: el futbolista colombiano.

James Rodríguez involucrado en medio de dos famosas argentinas

De acuerdo con la periodista Yanina Latorre, del programa Socios del Espectáculo (América TV), la tensión entre las celebridades argentinas se originó luego de que La Joaqui, presuntamente, tuviera una relación sentimental con James Rodríguez.

Poco después de esa supuesta ruptura, la China Suárez habría comenzado a seguir al jugador en redes sociales, lo que generó rumores de traición y distanciamiento entre ambas.

Este novio era un jugador de fútbol colombiano que se llama James Rodríguez. Ellas dos eran muy amigas, cuando La Joaqui termina con James, la China automáticamente lo empieza a seguir

Latorre comentó que la amistad entre las dos era muy cercana, especialmente cuando la China exploraba su faceta musical.

Sin embargo, el gesto en redes habría sido interpretado por La Joaqui como una falta de lealtad. Incluso, según la periodista, la actriz también empezó a seguir al chofer del '10' y fue vista en Colombia viajando en un vehículo del entorno del futbolista, lo que avivó aún más las especulaciones.

Tiene una obsesión por salir con los ex de las amigas, mencionó Yanina.

Cabe recordar que a mediados de octubre, cuando fue consultada por su distanciamiento con la China Suárez, La Joaqui prefirió no profundizar en los rumores.

En diálogo con el programa LAM (América TV), la cantante aseguró que no existió ningún conflicto entre ellas, sino un cambio natural en sus intereses personales. “No pasó nada. Cuando vos te conocés con la otra persona, después van cambiando los gustos"