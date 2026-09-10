Colombia vs. Corea del Norte en el Mundial Femenino Sub-20: hora y dónde ver

Colombia vs. Corea del Norte será el partido que cierre la fase de grupos del Mundial Femenino Sub-20 para la Selección Colombia. El encuentro se disputará este domingo 13 de septiembre en Lodz, Polonia, desde las 11:00 a. m. (hora colombiana), con transmisión por Canal RCN y la APP RCN.

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La Tricolor llega con cuatro puntos en el Grupo E después de vencer 3-1 a Costa Rica y empatar 0-0 con Portugal, por lo que tiene la clasificación a octavos de final muy cerca.

¿A qué hora juega Colombia vs. Corea del Norte?

El partido entre Colombia y Corea del Norte está programado para las 11:00 a. m. del domingo 13 de septiembre, hora de Colombia. El compromiso se disputará en el estadio Miejski LKS Lodz, en la ciudad de Lodz.

La jornada será simultánea para todos los equipos del grupo. Por eso, mientras Colombia enfrenta a las actuales campeonas del mundo, Portugal jugará contra Costa Rica en el otro encuentro de la fecha.

El resultado de ambos partidos será determinante para conocer los equipos que avanzarán a los octavos de final.

Colombia llega en una posición favorable. Después de sumar cuatro unidades, un empate ante Corea del Norte le permitiría asegurar el segundo puesto del grupo. Sin embargo, una derrota no significaría automáticamente la eliminación, pues la diferencia de goles de la Tricolor le permite tener opciones de avanzar incluso como uno de los mejores terceros.

¿Dónde ver Colombia vs. Corea del Norte en el Mundial Femenino Sub-20?

Los aficionados colombianos podrán seguir el partido entre la Selección Colombia Femenina Sub-20 y Corea del Norte a través de Canal RCN Televisión y la APP RCN.

El compromiso tendrá además un ingrediente especial: Corea del Norte llega como vigente campeona del Mundial Sub-20. El conjunto asiático conquistó la edición de 2024, disputada en Colombia, después de derrotar 1-0 a Japón en la final jugada en el estadio El Campín de Bogotá.

Para Colombia será, por tanto, una prueba exigente ante uno de los principales candidatos al título. El equipo dirigido por Carlos Paniagua tendrá que mejorar la efectividad que le faltó contra Portugal y afrontar el partido sin Lina Arboleda, expulsada en ese encuentro.

La principal preocupación estará en evitar una derrota amplia. Aunque Colombia conserva posibilidades de clasificar con cuatro puntos, una goleada de Corea del Norte podría comprometer seriamente su diferencia de goles y obligarla a mirar el resultado de Portugal frente a Costa Rica.

La última fecha del Grupo E definirá todo al mismo tiempo. Colombia buscará dar el golpe ante la campeona vigente y asegurar su lugar entre las mejores selecciones del Mundial.