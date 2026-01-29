James Rodríguez vuelve a ser señalado por Ángel Di María: "Yo estaba feliz"

Un movimiento del mercado de fichajes del Real Madrid que con el paso de los años le sigue doliendo a los aficionados es la salida de Ángel Di María en 2014, luego de que el argentino fuera una de las grandes figuras en la Champions League que ganaron esa temporada.

Tras el Mundial de Brasil, el equipo tomó la decisión de salir del 'Fideo', al tiempo que anunciaron el fichaje de James Rodríguez, la gran figura de la cita orbital, razón por la cual, con el paso de los años, Di María sigue recriminando este movimiento del colombiano.

Di María: nueva carga contra James Rodríguez

En diálogo con el Diario As, Ángel Di María, fue consultado sobre su salida del club blanco y si esto le había dolido, a lo que respondió. "Sí, porque no me quería ir. Se dijo que quería ganar lo mismo que Cristiano, pero eso era mentira".

Estaba muy feliz, había ganado la Champions y Ancelotti tampoco quería que me fuera, pero había llegado James y el que estaba en el mercado para poder salir era yo.

Comentó que intentó quedarse, pero el club llegó a un acuerdo con Manchester United por su transferencia. "Jugué la ida de la Supercopa frente al Atleti y en la vuelta ni me citaron porque ya habían llegado a un acuerdo con el Manchester United, algo que yo no conocía".

James Rodríguez y su impacto en el Real Madrid

A pesar de que a muchos aficionados madridistas no les gustó este cambio en su nómina, finalmente James Rodríguez terminó sorprendiendo a propios y extraños con su primera temporada en España, marcando 17 goles y entregando 18 asistencias, cifras que se opacaron luego de que el club no consiguiera títulos.

RELACIONADO Presidente de Nacional aclaró si existe posibilidad de fichar a James Rodríguez en 2026

En los siguientes ciclos, el colombiano siguió destacando con su participación de goles en el equipo, pero perdió protagonismo con la llegada de entrenadores como Rafa Benítez y Zinedine Zidane, lo que desencadenó en su traspaso a Bayern Múnich en 2017.