James Rodríguez, sin actividad a cinco meses del Mundial

La cuenta regresiva para el Mundial de Estados Unidos 2026 avanza sin pausa y, mientras varias selecciones ya afinan detalles deportivos, en Colombia comienza a instalarse una preocupación que no pasa desapercibida: la prolongada inactividad de James Rodríguez.

El capitán de la Selección Colombia continúa sin club y sin minutos oficiales a muy pocos meses del inicio de la cita orbital, una situación que inquieta tanto a los aficionados como a los analistas del entorno futbolístico nacional.

James no es un jugador más dentro del combinado tricolor. Su liderazgo, experiencia y peso específico en los grandes escenarios lo convierten en una pieza fundamental para el proyecto mundialista. Sin embargo, la falta de competencia empieza a generar dudas legítimas sobre su estado futbolístico y su capacidad para llegar en plenitud a un torneo que exige ritmo, continuidad y alta exigencia física.

El tiempo corre y el debut mundialista se acerca

Para el estreno de Colombia en el Mundial frente a Uzbekistán restan apenas 5 meses y 4 días, tomando como referencia este martes 13 de enero. El margen de maniobra se reduce y cada semana sin actividad oficial incrementa la incertidumbre alrededor del ‘10’ cucuteño. A diferencia de otros referentes del plantel, James no ha tenido rodaje competitivo en el arranque de este 2026, un factor clave pensando en el nivel de exigencia que propone una Copa del Mundo.

Su último partido oficial se remonta al 8 de noviembre de 2025, cuando fue titular y disputó 83 minutos con el León de México, en un encuentro que terminó siendo su despedida del club entre aplausos de la afición. Tras no llegar a un acuerdo para renovar su contrato, el colombiano quedó como agente libre y desde entonces acumula más de dos meses sin competencia profesional.

RELACIONADO Destapan la verdadera razón por la que James Rodríguez salió del León de México

Entrenamiento individual y un futuro todavía incierto

En las últimas semanas, James ha compartido en redes sociales algunos videos entrenando de manera privada, mostrando compromiso y disciplina física. No obstante, el entrenamiento individual difícilmente puede equipararse al ritmo, la intensidad y la exigencia que ofrece el trabajo diario dentro de un equipo profesional. Esa diferencia es la que mantiene encendidas las alarmas en el entorno de la Selección.

La situación se vuelve aún más delicada ante la ausencia de rumores concretos que lo vinculen con algún club. El mercado de fichajes avanza, las ligas retoman su curso habitual y los cupos comienzan a cerrarse, mientras el capitán colombiano sigue sin definir su futuro. El riesgo de llegar al Mundial sin la continuidad necesaria es un escenario que nadie desea, especialmente tratándose del jugador llamado a liderar al equipo dentro del campo.

RELACIONADO Experimentado técnico del FPC confesó buscar a Falcao García antes de Millonarios

James Rodríguez necesita acción, competencia y minutos de calidad para llegar afinado a Estados Unidos 2026. El talento está intacto, pero el fútbol moderno no espera. Colombia sueña con una presentación memorable y, para lograrlo, su capitán debe volver cuanto antes al ruedo. La expectativa se mantiene, pero el reloj no se detiene.