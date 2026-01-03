Destapan la verdadera razón por la que James Rodríguez salió del León de México

Tras confirmarse que el astro colombiano no renovó su contrato con el Club León de la Liga MX, han comenzado a emerger los verdaderos motivos detrás de esta ruptura y el nombre de un equipo que ya mueve fichas para "aprovecharse" de su condición de agente libre: el Columbus Crew.

Aunque en un principio se especuló con un deseo personal del jugador por cambiar de aires, fuentes cercanas a la institución "esmeralda" y reportes de periodistas especializados como Ekrem Konur, han señalado que la decisión fue mutua, pero impulsada principalmente por la directiva de la "Fiera".

Destapan la verdadera razón por la que James salió de León

La verdadera razón se divide en dos pilares fundamentales: el alto costo salarial y el rendimiento deportivo intermitente.

James percibía un salario cercano a los 5 millones de dólares por temporada, una cifra que se volvió insostenible para el Club León, especialmente tras un 2025 para el olvido.

El equipo no solo enfrentó frustraciones deportivas, como la eliminación temprana en la Leagues Cup y su ausencia en el Mundial de Clubes por sanciones administrativas de la FIFA, sino que el aporte de James —aunque dejó destellos de calidad con 5 goles y 9 asistencias en 34 partidos— no fue suficiente para guiar al club a la obtención de títulos.

Con el pase en su poder desde el 31 de diciembre de 2025, el futuro de James parece estar en los Estados Unidos. El Columbus Crew se ha posicionado como el candidato más firme para hacerse con los servicios del "10".

Según informes desde Colombia y Estados Unidos, el equipo de Ohio está listo para aprovechar que James necesita ritmo de competencia urgente para asegurar su lugar con la Selección Colombia en el Mundial 2026.

El Crew, que busca mantenerse como protagonista en la Conferencia Este tras la salida de su técnico Wilfried Nancy, ve en el colombiano la pieza mediática y creativa ideal. Además, se menciona que el club podría utilizar sus "derechos de descubrimiento" para aventajar a otros interesados como el Orlando City.