James reveló la 'ventaja' que tendrá Colombia en el Mundial 2026

A seis meses para que ruede el balón en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, las voces autorizadas del fútbol colombiano comienzan a marcar el camino de lo que se espera del combinado nacional. Una de ellas es la de James Rodríguez, capitán de la selección Colombia, quien volvió a referirse al certamen más importante del planeta y dejó claras sus sensaciones, expectativas y la importancia que tendrá el acompañamiento del público cafetero en territorio norteamericano.

El mediocampista cucuteño, con amplia experiencia en mundiales y torneos internacionales, dialogó con TNT Sports y destacó el valor simbólico y deportivo que tendrá disputar la Copa del Mundo en escenarios que históricamente han sido favorables para Colombia, no solo por lo futbolístico, sino por el entorno que suele rodear cada presentación del equipo tricolor.

RELACIONADO Destapan la verdadera razón por la que James Rodríguez salió del León de México

El respaldo de la hinchada, un factor clave para Colombia

James Rodríguez fue enfático al señalar que jugar en Estados Unidos y México representa una ventaja importante para la selección Colombia, principalmente por la presencia masiva de hinchas colombianos que residen en estos países. Según el capitán, cada vez que el equipo nacional disputa partidos en suelo estadounidense, la respuesta del público es contundente.

“Para Colombia es bueno porque siempre que jugamos acá es con estadio lleno, el estadio es vestido de amarillo”, afirmó el volante, resaltando el ambiente que suele acompañar al equipo. Este respaldo, según James, se convierte en un impulso emocional que puede marcar diferencias en una competencia de tan alto nivel como un Mundial.

Además, destacó que no solo será una experiencia positiva para Colombia, sino para las tres sedes organizadoras, que vivirán un evento único por su magnitud y diversidad cultural.

James y la ilusión de un Mundial que promete espectáculo

Más allá del aspecto competitivo, James Rodríguez subrayó el carácter especial que tendrá la Copa del Mundo 2026 para jugadores y aficionados. El capitán de la selección Colombia describió el torneo como un gran espectáculo global, en el que el fútbol se convierte en un punto de encuentro para millones de personas.

“Para los tres países va a ser algo único. Va a ser lindo para todo el mundo y un show. Cuando hay show se tienen que sentar y disfrutar”, expresó el mediocampista, dejando ver su entusiasmo por lo que se avecina. En su visión, el Mundial no solo se trata de resultados, sino de la experiencia colectiva que viven quienes asisten a los estadios y quienes siguen el evento desde cualquier rincón del planeta.

Como líder del equipo, James sabe que su rol será determinante dentro y fuera de la cancha. Colombia afronta un proceso de consolidación con la mira puesta en llegar en plenitud a 2026, y las palabras de su capitán reflejan una mezcla de optimismo, responsabilidad y ambición.

La ilusión está en marcha y, con el apoyo de su gente y la experiencia de referentes como James Rodríguez, la selección Colombia espera ser protagonista en una Copa del Mundo que promete quedar en la historia.