La millonaria cifra que recibirá Millonarios por la venta de Nicolás Arévalo

Millonarios sigue consolidando un modelo deportivo que no solo apunta a la competencia en el campo, sino también a la sostenibilidad económica a través de su cantera. En las últimas horas se confirmó la salida de Nicolás Arévalo, un futbolista formado íntegramente en las divisiones inferiores del club, cuya transferencia al fútbol europeo dejará una cifra millonaria en las arcas de la institución capitalina.

La operación representa un reconocimiento al trabajo de base y una inyección económica clave de cara a la temporada 2026.

Arévalo cierra así un ciclo importante con el conjunto albiazul, luego de completar todo el proceso formativo en la cantera, dar el salto al profesionalismo y llegar incluso a consolidarse como titular del primer equipo durante varios semestres, convirtiéndose en uno de los proyectos más valiosos surgidos en los últimos años.

De la cantera al fútbol europeo: el salto de Arévalo

El destino del joven futbolista será el Metalist de Ucrania, club que lo presentó oficialmente como nuevo refuerzo y con el cual firmó un contrato por los próximos tres años, con opción de extenderlo por una temporada adicional si cumple los objetivos deportivos pactados. Para Arévalo, esta transferencia representa un paso trascendental en su carrera, ya que tendrá la oportunidad de competir en el fútbol europeo y seguir creciendo en un entorno exigente.

Desde Millonarios, la operación es vista como un caso exitoso de formación y proyección. El jugador no solo pasó por todas las categorías juveniles, sino que supo aprovechar las oportunidades en el primer equipo, ganándose un lugar gracias a su rendimiento, disciplina y capacidad de adaptación. Su salida deja un vacío deportivo, pero también abre la puerta para que nuevos talentos de la cantera busquen su espacio.

Una cifra que fortalece el proyecto deportivo de Millonarios

En lo económico, la transferencia tiene un impacto significativo. El Metalist consignó una cifra cercana a los dos millones de dólares por el pase de Nicolás Arévalo, lo que equivale aproximadamente a ocho mil millones de pesos colombianos. Para Millonarios, este ingreso llega en un momento clave y le permite contar con mayor margen de maniobra para fortalecer su plantilla, invertir en infraestructura o seguir apostando por el desarrollo de sus divisiones menores.

Más allá del monto, la venta envía un mensaje claro al mercado: Millonarios es un club capaz de formar jugadores competitivos y venderlos al exterior en condiciones favorables. En un contexto donde la estabilidad financiera es fundamental, este tipo de operaciones se convierten en un pilar del proyecto institucional.

Así, mientras Arévalo inicia un nuevo desafío en Ucrania, Millonarios celebra una negociación que combina orgullo deportivo y beneficio económico, reafirmando que el trabajo silencioso de la cantera puede traducirse en resultados tanto dentro como fuera de la cancha.