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James volvió a los entrenamientos con Minnesota: ¿cuándo será su próximo partido?

Luego de estar hospitalizado, James Rodríguez regresó a los entrenamientos con Minnesota y se prepara para su próximo partido.

James Rodríguez
Foto: AFP

Noticias RCN

abril 07 de 2026
07:09 a. m.
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Minnesota United salió al paso de los rumores que en las últimas horas rodearon el estado de salud de James Rodríguez, luego de que en redes sociales comenzaran a circular versiones sobre una supuesta enfermedad grave que tendría al capitán de la selección Colombia lejos de las canchas. El club estadounidense decidió aclarar la situación con un comunicado oficial, llevando tranquilidad tanto a la afición como al entorno del volante colombiano.

Lejos de cualquier diagnóstico alarmante, la institución explicó que es completamente falso que el mediocampista esté padeciendo una afección severa. Lo que sí confirmó Minnesota United es que el jugador estuvo hospitalizado días atrás debido a un fuerte cuadro de deshidratación sufrido tras sus recientes compromisos con la selección Colombia. La evolución, sin embargo, ha sido positiva y el futbolista ya retomó trabajos en la sede deportiva bajo estricta supervisión médica.

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Minnesota llevó calma sobre el estado de James

El pronunciamiento oficial del club buscó frenar la ola de especulaciones que se generó alrededor del colombiano. Minnesota fue enfático en señalar que James avanza favorablemente en su recuperación y que su regreso a los entrenamientos se está dando de manera progresiva, con acompañamiento permanente del cuerpo médico.

Desde el entorno del equipo entienden que, tras varios días de hospitalización y reposo, el proceso debe manejarse con prudencia para evitar cualquier recaída. Por eso, aunque el mediocampista ya volvió a tener contacto con la dinámica del grupo, su exigencia física todavía está siendo controlada paso a paso.

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Su regreso a la MLS apunta a la próxima semana

El próximo compromiso de Minnesota United será este sábado 11 de abril, cuando visite a San Diego FC sobre las 9:30 de la noche por una nueva jornada de la MLS. No obstante, todo apunta a que James aún no estaría en condiciones ideales para sumar minutos, principalmente por la debilidad física normal después de un episodio de deshidratación severa.

Con ese panorama, el regreso más probable del colombiano se proyecta para el 18 de abril, fecha en la que Minnesota recibirá a Portland Timbers. Allí, si la evolución continúa siendo favorable, el ‘10’ podría volver a escena y reencontrarse con la competencia oficial, una noticia que ilusiona tanto al club como a los seguidores colombianos que siguen de cerca cada paso de su ídolo.

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