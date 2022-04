Atención: James Rodríguez se lesionó y le dijo adiós a la temporada con Al-Rayyan

No ha sido para nada buena la última temporada para James Rodríguez. Luego de quedar afuera del Mundial de Catar 2022 con la Selección Colombia, se confirmó otra mala noticia para el volante cucuteño.

La actualidad del '10' estaba empezando a preocupar en los últimos días, ya que no había sido tenido en cuenta por Al-Rayyan para los primeros partidos de la Champions League de Asia, pero luego, el entrenador Nicolás Córdova confirmó que el colombiano padecía de una leve molestia muscular y esperaba tenerlo de regreso a las canchas pronto.

La angustia se empezó a calmar luego de que el equipo catarí publicara en sus redes sociales unas fotos de James siendo parte de los entrenamientos grupales y realizando algunos ejercicios de campo sin ningún problema. Además de haber acompañado a sus compañeros en los viajes a los partidos en el exterior.

Sin embargo, este viernes la ilusión de ver a Rodríguez de nuevo en las canchas se apagó, ya que Al-Rayyan confirmó que su gran figura padece de una lesión muscular que lo hará perderse lo que queda de temporada.

"Tras el examen médico y la resonancia magnética de James Rodríguez, se confirmó que presentaba una nueva lesión en el músculo anterior de la pierna izquierda (desgarro de primer grado), por la cual estará ausente unas tres semanas", escribió el club en sus cuentas oficiales.

