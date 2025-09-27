James, en problemas en León: el club mexicano anunció sorpresiva y preocupante noticia

El Club León sorprendió este sábado 27 de septiembre al anunciar la renuncia de su director técnico, Eduardo Berizzo, quien decidió poner fin a su etapa al frente del equipo luego de la derrota sufrida ante Juárez por la fecha 11 de la Liga MX. La decisión fue comunicada en horas de la mañana mediante un comunicado oficial en el que la institución destacó la integridad y el compromiso del entrenador argentino durante su paso por el banquillo de los ‘Esmeraldas’.

“Hoy (sábado) por la mañana, en un acto de nobleza pocas veces visto en el fútbol, Eduardo Berizzo nos ha compartido que su etapa como DT de León concluye, presentando su renuncia aceptada por el club, de común acuerdo”, señaló el club en su mensaje. Además, la institución resaltó que Berizzo siempre priorizó el bienestar del equipo y de sus jugadores, dejando una huella positiva en el vestuario pese a los recientes resultados adversos.

Futuro incierto para James Rodríguez

La salida del estratega deja en el aire el futuro de varios futbolistas, pero particularmente el del colombiano James Rodríguez, quien era pieza clave en el esquema de Berizzo. El mediocampista, que tiene contrato con el equipo hasta diciembre del presente año, venía sumando minutos importantes y siendo uno de los referentes ofensivos. Sin embargo, su continuidad en el club podría replantearse, especialmente si el nuevo cuerpo técnico no le da el mismo protagonismo.

León busca un nuevo rumbo

La dirigencia del León deberá actuar con rapidez para definir quién tomará el timón del equipo en el corto plazo. La Liga MX entra en una fase decisiva y la necesidad de resultados es apremiante si los ‘Esmeraldas’ quieren mantenerse en la pelea por la clasificación a la liguilla. El próximo entrenador tendrá el reto de recomponer el ánimo del grupo y encontrar un sistema que permita recuperar la regularidad.