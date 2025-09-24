¡Gigante! James Rodríguez volvió con gol y asistencia: el colombiano despertó a León

El Estadio Nou Camp fue testigo de una jornada de redención para el Club León, que logró un empate 2-2 frente a Mazatlán en la jornada 10 de la Liga MX.

El protagonista indiscutible de la noche fue el mediocampista colombiano James Rodríguez, quien no solo marcó su primer gol con la camiseta esmeralda, sino que también fue el motor creativo que despertó a un equipo que se veía superado en la primera media hora de juego.

Su regreso al gol con León fue la chispa que encendió la remontada.

James Rodríguez volvió agigantado con León

León inició el encuentro con un ritmo lento y poco claro en su ofensiva, lo que provocó el descontento de la afición.

Sin embargo, a medida que el cronómetro avanzaba, James Rodríguez se agigantó, tomando la batuta del equipo y desplegando su visión de juego.

Tras superar problemas físicos que lo habían alejado de la titularidad, el '10' colombiano demostró su calidad con un remate de media distancia que se estrelló en el travesaño, un claro aviso de lo que vendría.

Asistencia y gol: el show de James Rodríguez en el Nou Camp

Antes del descanso, en un momento crucial del partido, el talento de James Rodríguez se materializó en una jugada decisiva.

Un cobro de tiro de esquina milimétrico terminó en un penal a favor de León. Con la presión a cuestas, el exjugador del Real Madrid y del Everton asumió la responsabilidad desde los once metros y, con la frialdad que lo caracteriza, definió con un potente zurdazo que engañó al portero de Mazatlán, sellando así su tan esperado regreso al gol.

Pero su aporte no terminó ahí. En el tiempo de adición, James Rodríguez volvió a brillar, esta vez con una asistencia de lujo.

Desde el costado derecho, envió un centro magistral que el delantero Ismael Díaz aprovechó para marcar de cabeza, confirmando el resurgimiento del equipo.

En la segunda mitad, el colombiano continuó siendo un generador de peligro, demostrando que su regreso al gol con León es una señal de que ha recuperado su mejor forma.

Con este desempeño, James Rodríguez no solo le dio un punto a su equipo, sino que reafirmó su importancia como el líder y referente ofensivo de los esmeraldas.