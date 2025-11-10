¡Casi era golazo de James! Colombia tuvo la primera gran oportunidad contra México

Colombia se mide este sábado 11 de octubre contra México en el AT&T Stadium en Arlington, Texas (Estados Unidos). Tras un pase de Luis Díaz, James Rodríguez tuvo la primera gran oportunidad.

El talentoso 10 disparó desde lejos con la zurda. Sin embargo, la pelota pasó por encima del arco que custodia Malagón. Los aficionados lo gritaron como si hubiese entrado.

¿Cuáles son los 11 titulares de Colombia?

Colombia formó con: Ospina, Muñoz, Ditta, Lucumí, Ángulo, Lerma, Castaño, Rodríguez, Serna, Díaz y Suárez.

Según Transfermarkt, James tiene 30 goles en 118 partidos disputados con la Selección (56 por eliminatorias, 34 en amistosos, 20 en Copa América y ocho en Mundiales). Solamente en amistosos, ha marcado siete goles y aportado 11 asistencias.

Los goles de James Rodríguez

Sin duda alguna, el momento más recordado en su carrera con la 'tricolor' fue el Mundial de Brasil 2014. En aquel momento, siendo una de las mayores promesas del fútbol, salió goleador en un certamen que tuvo como figuras a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Neymar; por mencionar algunos. El volante anotó seis goles, siendo clave en los cinco partidos que disputó Colombia.

Con respecto a clubes, así han estado distribuidos sus goles: 37 con el Real Madrid, 32 con el Porto, 15 con el Bayern Múnich, 10 con Banfield, 10 con Mónaco, cinco con Club León (su actual equipo), seis con el Everton, cinco con Olympiacos, dos con São Paulo y cinco con Al-Rayyna. Con Rayo Vallecano no anotó.

El gol más reciente de James con la 'tricolor' fue en la penúltima fecha de las eliminatorias contra Bolivia en condición de local. Aquel 5 de septiembre, Colombia salió ganadora por 3-0 y el 10 aportó con el primer tanto al minuto 31.

La jugada inició por sus pies. James puso un centro que fue desviado por la defensa boliviana. Díaz la recibió y abrió la cancha con Santiago Arias. El lateral no dudó, puso el pase al área y ahí se encontró con el pie de James. El arquero Lampe no pudo hacer nada y el 10 abrió el marcador en Barranquilla. Ese partido fue la clasificación de Colombia al Mundial 2026.