CANAL RCN
Deportes

James Rodríguez y Luisa Duque fueron captados en tierno beso en Miami: video viral

Video viral: el romántico encuentro entre James Rodríguez y Luisa Duque en tierno beso en el partido de Colombia vs. Nueva Zelanda.

James Rodríguez y Luisa Duque tierno beso estadio Chase Stadium Fort Lauderdale
Foto: IG Luisa Duque y AFP

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
06:45 a. m.
El mundo del fútbol fue testigo de un momento que confirmó la solidez del romance entre el astro colombiano James Rodríguez y su pareja, Luisa Duque.

Antes del reciente encuentro deportivo entre la Selección Colombia y Nueva Zelanda, la pareja fue sorprendida en un gesto de cariño que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Las imágenes mostraron a James Rodríguez y Luisa Duque captados en tierno beso, un video que dejó claro que su relación atraviesa un excelente momento. Este hecho no solo capturó la atención de los presentes, sino que también generó revuelo entre los seguidores del futbolista y la modelo.

El tierno beso entre James Rodríguez y Luisa Duque en estadio en Miami

El pasado sábado 15 de noviembre, en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, la Selección Colombia se impuso 2-1 a Nueva Zelanda y el '10' colombiano fue el centro de todas las miradas incluso antes del pitazo inicial.

Mientras los aficionados se agolpaban en las tribunas VIP para saludarlo y capturar un momento con su ídolo, un instante íntimo se robó el protagonismo, evidenciando la conexión de la pareja.

¿Cómo fue el encuentro que protagonizaron James Rodríguez y Luisa Duque en el estadio?

Previo al inicio del partido, James Rodríguez se dirigió hacia una de las tribunas especiales, donde lo esperaban su novia, Luisa Duque, junto a familiares y amigos cercanos.

En medio del ambiente de euforia y expectativa que rodeaba al jugador, la pareja protagonizó un rápido pero significativo encuentro. Un abrazo cálido y un tierno beso sellaron el momento, capturado en video y difundido velozmente por la web.

Este gesto, aparentemente breve, tuvo un gran impacto en la percepción pública de su relación. La espontaneidad y el afecto evidente en las imágenes contrastaron con la usual discreción de la pareja, confirmando un vínculo fuerte y estable.

La presencia de Luisa Duque y su círculo más cercano en un evento tan relevante para James subraya el apoyo mutuo que existe entre ellos, desestimando cualquier rumor previo sobre la situación de su noviazgo.

El video del cariñoso saludo no tardó en convertirse en uno de los contenidos más compartidos y comentados en plataformas digitales. Fanáticos y medios de comunicación replicaron la noticia, celebrando la felicidad de la pareja.

