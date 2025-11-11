CANAL RCN
Radamel Falcao volverá a jugar en Colombia: esto contó Mario Alberto Yepes

Radamel Falcao volverá a Colombia y su presencia generó emoción entre los hinchas. Mario Alberto Yepes contó detalles de su regreso.

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
03:43 p. m.
El fútbol colombiano se prepara para un emotivo reencuentro. Radamel Falcao volverá a Colombia, y lo hará para participar en el partido de despedida de Mario Alberto Yepes, uno de los grandes capitanes que ha tenido la Selección Colombia.

El evento, que se celebrará el próximo 20 de diciembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali, reunirá a grandes figuras nacionales e internacionales que compartieron con el excapitán de la 'tricolor' momentos especiales en la cancha.

¿Cómo será el homenaje que prepara Mario Yepes en Cali con Falcao?

Durante una entrevista en el pódcast El Corillo, Mario Yepes confirmó los primeros detalles de lo que promete ser una auténtica fiesta del fútbol.

Según explicó, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, apoyará la logística y facilitará el uso del estadio para llevar a cabo el evento.

Yepes adelantó que el encuentro reunirá a jugadores que marcaron época en la Selección Colombia y que Radamel Falcao volverá a Colombia para jugar junto a aquella generación que disputó el Mundial de Brasil 2014, torneo que el delantero no pudo jugar por lesión.

El exdefensor también destacó que su deseo es rendir homenaje a las personas que han contribuido al crecimiento del fútbol colombiano.

“Más que una despedida personal, quiero que sea una celebración para todos los que han dejado huella en este deporte y en mi carrera”, afirmó Yepes, quien decidió realizar el evento en el Pascual Guerrero, escenario donde vivió algunos de los momentos más memorables de su trayectoria.

Jugadores confirmados para el partido de despedida de Yepes

El partido contará con la presencia de grandes leyendas, tanto colombianas como extranjeras. Yepes confirmó nombres como René Higuita, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, David Trezeguet, Javier Saviola, Iván Hurtado, Antonio Valencia y Paulo da Silva, entre otros que se irán sumando en los próximos días.

Con este anuncio, la expectativa crece entre los aficionados que anhelan ver de nuevo al ‘Tigre’ en acción. Radamel Falcao volverá a Colombia no solo para acompañar a un viejo amigo, sino para revivir la pasión y los recuerdos de una generación dorada del fútbol nacional.

