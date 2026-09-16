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Exestrella de la Premier League enfrenta posible pena de prisión por conducción temeraria y óxido nitroso

El jugador se declaró culpable y se encuentra en el ojo de la polémica.

Noticias RCN

septiembre 16 de 2026
09:54 p. m.
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El delantero inglés Raheem Sterling se encuentra en el centro de una de las polémicas más graves de su carrera deportiva tras comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Basingstoke.

El futbolista de 31 años se declaró formalmente culpable de conducción peligrosa, posesión de óxido nitroso y negativa a proporcionar una muestra médica tras un aparatoso accidente automovilístico.

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Los detalles del accidente en el Lamborghini

Los cargos se originan a raíz de un incidente ocurrido en la mañana del pasado 28 de mayo, cuando Sterling conducía su vehículo Lamborghini Urus a lo largo de autopistas clave como la M25 y la M3 en el Reino Unido. De acuerdo con la fiscalía y los testimonios presentados en el tribunal, múltiples conductores alertaron a las autoridades al observar el vehículo zigzagueando de forma errática durante la hora punta, con testigos afirmando que el deportista inhalaba óxido nitroso —conocido popularmente como gas de la risa— directamente de un globo mientras manejaba.

Minutos más tarde, el automóvil se salió de la calzada cerca del enlace de Minley en Hampshire, impactando violentamente contra una barrera y sufriendo daños materiales considerables, aunque milagrosamente no se reportaron heridos ni otros vehículos involucrados.

Las imágenes de las cámaras corporales de la policía mostraron posteriormente a Sterling sentado en el asiento del pasajero con varios botes de gas en su regazo antes de admitir que era quien iba al volante.

Durante la vista judicial, la fiscalía remarcó la gravedad de los hechos, señalando que la conducta al volante encaja en los parámetros más severos de conducción peligrosa. La jueza de distrito Kirsty Allman dictó una inhabilitación provisional para conducir y dejó al jugador en libertad sin fianza bajo condición de reaparecer el próximo 25 de noviembre, fecha en la que se emitirá la sentencia definitiva.

El delito de conducción peligrosa conlleva una pena máxima de hasta dos años de prisión, por lo que el futuro inmediato del atacante podría dar un giro drástico tras las rejas.

El declive de la carrera de Sterling

Este revés judicial coincide con un periodo de profunda incertidumbre profesional para quien fuera pieza clave del Manchester City y de la selección de Inglaterra. Tras abandonar el Chelsea y pasar brevemente por el Arsenal, el extremo tuvo un paso fugaz por el Feyenoord de los Países Bajos a principios de año, acumulando apenas ocho apariciones antes de quedar como agente libre.

Hoy en día, alejado de los focos de la élite europea y lidiando con este proceso penal, la carrera del internacional inglés afronta su capítulo más oscuro.

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