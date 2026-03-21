Jhon Córdoba marcó 4 goles en Rusia y llega encendido a la Selección Colombia

Jhon Córdoba marcó 4 goles en Rusia y firmó una de las actuaciones más destacadas de su carrera reciente, justo antes de sumarse a la Selección Colombia.

El delantero llega en racha goleadora para los amistosos ante Croacia y Francia, lo que reabre el debate sobre quién debe ser el ‘9’ titular.

El delantero colombiano Jhon Córdoba marcó 4 goles en Rusia, consolidándose como figura absoluta del Krasnodar en la goleada 5-0 sobre Pari Nizhniy Novgorod, por la fecha 22 de la liga local.

Su actuación no solo fue determinante en el resultado, sino que también llega en un momento clave para la Selección Colombia, que se prepara para compromisos internacionales exigentes.

Desde los primeros minutos, Córdoba dejó claro su protagonismo. Abrió el marcador al minuto 6 y repitió a los 12, encarrilando rápidamente el triunfo.

Posteriormente, en la segunda mitad, completó su póker con anotaciones en los minutos 49 y 85, mostrando eficacia, potencia y olfato goleador.

Con este resultado, el Krasnodar se mantiene en la cima del campeonato ruso con 49 puntos, superando a rivales directos como el Zenit de San Petersburgo, en una liga cada vez más competitiva.

Jhon Córdoba llega en su mejor momento a la Selección Colombia

Su rendimiento reciente lo posiciona como uno de los delanteros colombianos más en forma en el fútbol internacional. Con este póker, alcanzó los 13 goles en la temporada, consolidándose como el máximo goleador del torneo.

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Además, su desempeño refuerza su perfil como ‘9’ clásico: un delantero de área, fuerte en el juego físico, efectivo en la definición y con gran capacidad para ubicarse en zonas de peligro. Estas características lo convierten en una opción sólida para el técnico Néstor Lorenzo.

Su convocatoria llega en un contexto estratégico, ya que Colombia enfrentará a Croacia el 26 de marzo y a Francia el 29, dos selecciones de alto nivel que servirán como prueba de cara a futuras competencias internacionales, incluido el camino hacia el Mundial.

¿Puede Jhon Córdoba ser el ‘9’ titular de Colombia?

El gran interrogante tras el partido es evidente: ¿debe ser Córdoba el delantero titular? Su reciente actuación reabre la competencia en el frente de ataque de la Selección Colombia, donde varios nombres buscan consolidarse.

El cuerpo técnico deberá evaluar no solo los números, sino también la adaptación al sistema de juego y la conexión con sus compañeros. Sin embargo, el mensaje de Córdoba es claro: está listo para asumir el reto.