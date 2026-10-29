Investigan polémica expulsión de Jhon Durán y suspenden temporalmente su sanción

Jhon Jáder Durán podrá volver a jugar con Benfica mientras las autoridades del fútbol portugués investigan su expulsión en el partido contra Santa Clara.

El Comité Disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol suspendió temporalmente la sanción impuesta al delantero colombiano, después de que el club presentara una apelación para cuestionar la decisión arbitral.

La expulsión se produjo al término del encuentro frente a Santa Clara, disputado el lunes anterior. Según los señalamientos relacionados con el caso, el atacante habría provocado a sus rivales, una conducta que motivó la tarjeta roja. Sin embargo, Benfica sostiene que las imágenes disponibles no muestran acciones que justifiquen la decisión del árbitro.

La medida provisional le permite a Durán estar disponible para los próximos compromisos del equipo, tanto en la Copa de Portugal como en la Liga portuguesa. No obstante, la suspensión temporal no significa que el futbolista haya sido exonerado de responsabilidad, pues el organismo disciplinario deberá establecer qué ocurrió y si corresponde aplicar un castigo definitivo.

¿Por qué suspendieron la sanción de Jhon Durán en Portugal?

La decisión se tomó después de la apelación presentada por Benfica, que solicitó revisar la expulsión del colombiano. El club considera que las grabaciones televisivas del incidente no evidencian una conducta que justifique la tarjeta roja y ha defendido públicamente la posición del delantero.

De acuerdo con el medio deportivo portugués O Jogo, el Consejo Disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol abrió un expediente contra el jugador tras su expulsión. La apertura de este proceso implica que la sanción queda suspendida temporalmente mientras se examinan los hechos.

El entrenador de Benfica, Marco Silva, también cuestionó la decisión arbitral y pidió que se revisaran todas las imágenes del incidente. En sus declaraciones, manifestó que confía en la versión de Durán, quien asegura que no hizo nada que justificara la expulsión. El técnico también reclamó que, si las grabaciones confirman esa versión, se retire la tarjeta roja.

Benfica ha mantenido su postura desde la finalización del partido contra Santa Clara y espera que el Comité Disciplinario revoque definitivamente la sanción. Por ahora, la decisión de suspenderla le permite al colombiano continuar disponible para el equipo, aunque su situación disciplinaria todavía no está resuelta.