"A ese tipo no le importa nada", excompañero de Jhon Durán reveló polémica anécdota con el colombiano

El mediocampista brasileño Fred sacudió el entorno del fútbol internacional tras desvelar detalles inéditos y curiosas anécdotas sobre el paso del delantero colombiano Jhon Jáder Durán por el Fenerbahçe de Turquía. Las declaraciones del experimentado volante expusieron de primera mano cómo vivía el atacante el día a día en el club turco, generando revuelo tanto en la prensa internacional como entre los seguidores de la selección Colombia.

Durante una reciente entrevista, Fred compartió detalles sobre las conversaciones que sostenía con el joven ariete cafetero en los entrenamientos. Según relató el brasileño, existían momentos en los que a Durán parecía no importarle la dinámica exigente de la plantilla.

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"Yo le decía: 'Vamos, Durán, hagamos entrenamiento, corramos un poco por ahí'. Y él me respondía: 'Hermano, ya soy rico. No necesito correr en absoluto', y luego se iba directamente al departamento de salud a vaguear", reveló el centrocampista sobre la peculiar actitud del colombiano.

El paso de Jhon Durán por el fútbol de Turquía

Pese a las llamativas frases y los episodios de relajación durante las prácticas semanales, Fred también matizó sus palabras al reconocer que la actitud de Jhon Jáder variaba notablemente cuando llegaba la hora de la verdad. El brasileño destacó que, una vez se daban los partidos oficiales, el delantero dejaba atrás las risas y "lo dejaba todo" sobre el terreno de juego para buscar el protagonismo ofensivo que caracterizaba su estilo de juego.

Esta dualidad en el comportamiento de Durán ha sido un sello constante a lo largo de su carrera por el fútbol europeo. Su paso por el Fenerbahçe dejó destellos de calidad, pero también cuestionamientos sobre su disciplina y adaptación en los vestuarios, elementos que posteriormente lo llevaron a buscar nuevos horizontes en su trayectoria profesional, recalando en ligas de alta exigencia competitiva y buscando consolidar su madurez deportiva.

Las revelaciones de Fred vuelven a poner la lupa sobre la mentalidad y el desarrollo del atacante colombiano, quien tras sus experiencias en el fútbol turco y otros clubes del viejo continente, continúa enfocado en recuperar su mejor versión futbolística.

Actualmente, el delantero busca afianzar su regularidad, sumar minutos valiosos y convencer plenamente a su cuerpo técnico para mantenerse en la élite europea y en la órbita de las convocatorias de la Tricolor.