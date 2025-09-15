Javier Gandolfi dejaría de ser director técnico de Atlético Nacional

Javier Gandolfi dejaría de ser el director técnico de Atlético Nacional tras reuniones y acordar su salida. El club ya trabaja en su reemplazo.

Tras una serie de reuniones cruciales, la directiva del cuadro antioqueño y el estratega argentino llegaron a un acuerdo para su salida. La decisión se tomó por los resultados deportivos y una reciente polémica frente a Atlético Bucaramanga.

Atlético Nacional busca técnico, tras salida de Gandolfi

La determinación de la directiva 'verdolaga' llega en un momento de tensión para el club.

La derrota 1-0 ante Atlético Bucaramanga, el pasado sábado 13 de septiembre en el Atanasio Girardot, fue solo un capítulo más en una serie de actuaciones que generaron descontento en la afición.

Sin embargo, lo que terminó de presionar la cuerda fue una insólita situación. Atlético Nacional jugó con cuatro futbolistas extranjeros en cancha, superando el límite permitido por el reglamento, un error que el equipo bumangués buscará capitalizar en el escritorio para ganar los puntos del partido por 3-0.

Las críticas que precipitaron la salida de Gandolfi, extécnico de Atlético Nacional

Esta situación no pasó desapercibida para los analistas deportivos. Carlos Antonio Vélez fue especialmente crítico con el cuerpo técnico de Gandolfi. En su programa 'Palabras Mayores', Vélez cuestionó duramente la falta de atención a un detalle tan fundamental como el número de extranjeros en cancha.

"Ese es un error muy delicado, que no puede pasar en un equipo grande y tan importante y que tiene tanto funcionario. Yo veo que en el banco, alrededor de Gandolfi hay 17.420 tipos, es un error administrativo grave. Estamos hablando de Atlético Nacional, eso no puede pasar ahí", sentenció el periodista, tildando lo ocurrido de "papelón".

La salida de Javier Gandolfi se interpreta como una consecuencia directa de estos eventos, que sumados a la irregularidad deportiva, crearon un ambiente tenso en el club más ganador de Colombia.