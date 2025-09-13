Álvaro Montero: elogios tras su debut en Vélez y parte médico del portero titular

Después de varias semanas de inactividad, finalmente Álvaro Montero pudo sumar minutos a nivel oficial con su nuevo club, Vélez Sarsfield de Argentina. El portero ex-Millonarios venía siendo suplente y no jugaba un partido desde que se fue del fútbol colombiano.

El guajiro ingresó desde el banco de suplentes en el encuentro donde se enfrentaron a Huracán, luego de la lesión del guardameta titular Tomás Marchiori, quien es uno de los más destacados del fútbol argentino. Actuó 60 minutos y fue clave para que su club sacara un empate de visitante jugando con 10 hombres.

Los elogios a Álvaro Montero tras su debut en Vélez

A pesar de la preocupación de los hinchas de Vélez por la lesión de uno de los jugadores más importantes de su equipo, no desaprovecharon la oportunidad para elogiar la gran actuación del golero de la Selección Colombia.

Por otro lado, Guillermo Barros Schelotto, DT de Vélez, también destacó a su portero. "En cuanto a Montero, entró en un partido duro, difícil, pero la experiencia que tiene, más las condiciones que tiene, lo llevaron a hacer un partido muy bueno, incluso creo que Huracán llegó en una oportunidad con un disparo fuera del área y lo resolvió muy bien".

Parte médico de Tomás Marchiori

En esas mismas declaraciones, Barros Schelotto detalló lo que pasó con Marchiori. "Marchiori recién tuvo esa molestia en la rodilla que no sé cómo se va a sentir mañana o el domingo. Imagino que el médico sabrá qué hacer una vez revisado mañana".

Entre tanto, prensa cercana al cuadro argentino, revelaron que los exámenes detallaron que la molestia del portero no reviste gravedad y es muy probable que esté disponible para este martes 16 de septiembre, cuando se enfrentarán a Racing por los cuartos de final de la Copa Libertadores.