Así celebró Dayro Moreno anticipadamente sus cumpleaños: video

Dayro Moreno celebró anticipadamente sus 40 años con sus compañeros del Once Caldas.

Dayro Moreno Once Caldas
FOTO: Once Caldas - Facebook

septiembre 15 de 2025
04:13 p. m.
El carismático delantero Dayro Moreno, figura indiscutible del fútbol colombiano volvió a ser el centro de atención, esta vez no por sus goles, sino por una celebración cargada de alegría y compañerismo.

A pocos días de cumplir cuatro décadas de vida, el atacante del Once Caldas sorprendió a sus seguidores al compartir detalles de la fiesta anticipada que le organizaron sus amigos y compañeros de equipo.

Dayro Moreno celebró anticipadamente sus 40 años con Once Caldas

La celebración se vivió en un ambiente lleno de camaradería con una torta especialmente decorada para el goleador.

En un momento de euforia, sus compañeros de equipo lo acostaron sobre la mesa entre risas y bromas.

La cumbre de la jocosidad llegó cuando le ofrecieron un balón para que lo cabeceara y lo insertara en el ponqué, un gesto que arrancó carcajadas y demostró la buena relación que Dayro Moreno mantiene con sus compañeros.

El sueño mundialista de Dayro Moreno a sus 40 años

Dayro Moreno, quien cumplirá 40 años el próximo 16 de septiembre, no solo celebra un nuevo ciclo de vida, sino que también se mantiene firme en su objetivo de representar a Colombia en el Mundial de 2026.

Consciente de que este podría ser su última oportunidad mundialista, el delantero del Once Caldas manifestó su compromiso de dar lo mejor de sí en lo que resta de la temporada 2025 y principios de 2026.

Su reciente convocatoria a la Selección Colombia para el partido de clasificación contra Bolivia, donde sumó algunos minutos reavivó su esperanza.

En una entrevista para su canal de YouTube, Dayro Moreno compartió sus emociones sobre esta experiencia:

"Estos 10 días que viví en la Selección, una cosa inolvidable. Tener todo un país a favor de uno es una cosa impresionante y me erizo porque esto va a quedar marcado para mi vida, gracias Colombia, la verdad sin palabras".

El delantero enfatizó el orgullo que siente al vestir la camiseta de su país:

"Volver a ponerme la camiseta de mi país es un orgullo muy grande. Te juro que es una cosa impresionante. Uno como jugador, como profesional, vestir la camiseta del país es lo más hermoso".

