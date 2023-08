Jhon Solís se fue a la fuerza de Nacional: presionó, no entrenó y llegará al Girona

Este miércoles 30 de agosto, se confirmó la salida de Jhon Solís de Atlético Nacional. El prometedor volante vallecaucano, de 18 años, presionó a las directivas 'verdolagas' para ser liberado y llegar al fútbol europeo. El Girona, equipo que le pertenece al 'City Group', será el destino del jugador oriundo de Guacarí.

Solís fue una de las grandes revelaciones del fútbol colombiano. Su talento, juventud y potencial generaron interés en España e Inglaterra. Brighton y Brentford quisieron hacerse con los servicios del mediocampista, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto y fue entonces cuando el Girona apareció en la 'puja'.

El guacariceño se rehusó a entrenar con el equipo antioqueño y ni siquiera viajó a Bogotá el domingo pasado para enfrentar a Millonarios. Después del triunfo pro 1-0 de los 'azules', gracias a un solitario y tempranero gol de Daniel Cataño, los medios le preguntaron a William Amaral por la situación de Solís. El entrenador brasileño evadió el tema y quiso referirse estrictamente a los jugadores que estuvieron presentes en El Campín.

"Lo único que lamento es no poder tener a Jhon (Solís), quien viene haciendo una Liga muy buena. No contamos con él para este partido, hablar de un jugador que no está no sería lo más correcto. El equipo se comportó bien y los que estuvieron lo hicieron bien", afirmó el exasistente técnico de Paulo Autuori.

Cabe resaltar que Solís fue convocado por Héctor Cárdenas, encargado de dirigir a la Selección Colombia Sub-23. El volante estará disponible para disputar la doble fecha contra México.

¿Cómo será la transferencia de Jhon Solís por el Girona?

"Atlético Nacional llegó a un principio de acuerdo con el ‘City Group’ para que Jhon Solís (18) sea nuevo jugador del Girona, como dijo Nil Solà. Hoy (miércoles) esperan cruzar documentos para viajar en la noche. De darse, haría exámenes médicos mañana (jueves) y firmaría por 5 años", afirmó el periodista Pipe Sierra en su cuenta de 'X'.

"El futbolista (18 años) fue adquirido en $6.000.000 (dólares) y, una vez superada la revisión médica, firmará hasta junio de 2028", detalló César Luis Merlo.