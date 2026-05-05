Millonarios vs. Boston River, por Copa Sudamericana: canal, hora y fecha para ver EN VIVO 🔴

Millonarios aún sigue vivo en la Copa Sudamericana, pero tiene un margen de error corto tras empatar con Sao Paulo en El Campín.

En tres fechas disputadas, el 'albiazul' ha sumado cuatro puntos luego de perder 0-2 vs. O'Higgins en Chile, ganarle 1-0 a Boston River en Bogotá e igualar 0-0 con Sao Paulo en el 'coloso de la 57'.

Ese puntaje lo ubica en la tercera posición por debajo de Sao Paulo, que es líder del grupo C con siete puntos, y O'Higgins, que está en la segunda casilla con seis.

En consecuencia, Millonarios tiene claro que los tres puntos vs. Boston River en Uruguay son fundamentales para seguir con opciones de clasificar a la siguiente ronda.

¿Cuándo y a qué hora juegan Millonarios vs. Boston River por la Copa Sudamericana?

Millonarios enfrentará a Boston River en el estadio Centenario, situado en Montevideo, el próximo jueves 7 de mayo de 2026.

De acuerdo con la programación de Conmebol, el partido empezará a las 5:00 de la tarde (hora de Colombia).

Los dirigidos por Fabián Bustos empataron 2-2 vs. Alianza, en Valledupar, en su último partido de la Liga BetPlay 2026 I, y quedaron eliminados.

Mientras tanto, en su más reciente salida, Boston River, en condición de local, derrotó 2-1 a Central Español Fútbol Club.

¿En dónde se puede ver en vivo el partido entre Millonarios vs. Boston River?

El partido entre Millonarios y Boston River, correspondiente a la cuarta fecha del grupo C de la Copa Sudamericana, se transmitirá en exclusiva por DIRECTV.

Por lo tanto, los hinchas podrán seguir las emociones conectándose con la señal principal de ese canal o con la aplicación de DGO.

¿Cómo continuará el fixture para Millonarios en Copa Sudamericana?

Después de su estadía en territorio uruguayo, Millonarios deberá viajar a Brasil para enfrentar a Sao Paulo el martes 19 de mayo, a las 7:30 de la noche (hora de Colombia).

Además, en la última fecha, que se jugará el 26 de mayo, a las 5:00 de la tarde (hora de Colombia), los 'albiazules' recibirán en El Campín a O'Higgins.