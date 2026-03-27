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Los peores calificados: Camilo Vargas y Luis Suárez, en un partido para el olvido

Camilo Vargas y Luis Suárez fueron los peores calificados tras su mal partido frente a Croacia.

Camilo Vargas
Foto: AFP

Sergio García

marzo 27 de 2026
06:51 a. m.
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La Selección Colombia inició su calendario de amistosos en la fecha FIFA de marzo con una derrota que dejó más preguntas que respuestas. El combinado nacional cayó 2-1 frente a Croacia en un compromiso en el que, más allá del resultado, el funcionamiento colectivo y los errores individuales encendieron las alarmas entre los aficionados y el entorno del equipo. El partido, disputado con alta intensidad, evidenció falencias defensivas y falta de contundencia en momentos clave, aspectos que deberán corregirse de cara a los próximos retos.

Errores que costaron caro en defensa

Uno de los puntos más críticos del encuentro fue el rendimiento del arquero Camilo Vargas. El guardameta bogotano tuvo una noche complicada en la que no logró transmitir seguridad a su línea defensiva. Su actuación quedó marcada por una acción puntual que terminó siendo determinante en el marcador: en el segundo gol del equipo europeo, Vargas intentó anticipar un centro, pero dudó en la salida y quedó a medio camino, dejando su portería desprotegida y facilitando la anotación rival.

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Más allá de esa jugada, su desempeño general estuvo por debajo de lo esperado para un arquero de su trayectoria. De acuerdo con las calificaciones del portal especializado Sofascore, Vargas fue el jugador peor valorado del compromiso entre ambos equipos, con una puntuación de 5.7, reflejo de una actuación que generó preocupación en la afición y en el cuerpo técnico.

Falta de eficacia en ataque

En el frente ofensivo, Colombia tampoco logró marcar la diferencia. El delantero Luis Suárez fue otro de los jugadores señalados tras el compromiso, especialmente por una acción que pudo cambiar el rumbo del partido. El atacante desperdició una oportunidad clara de gol con el arco a su disposición, un fallo que evidenció la falta de precisión del equipo en los metros finales.

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Suárez recibió una calificación de 6.6, ubicándose también entre los rendimientos más bajos del conjunto nacional. Si bien el equipo generó algunas aproximaciones, la ausencia de contundencia terminó pasando factura frente a un rival que sí supo aprovechar sus opciones.

Ahora, la Selección Colombia tendrá la oportunidad de pasar página rápidamente cuando enfrente a Francia el próximo domingo. Será un duelo exigente, en el que el equipo deberá mostrar una mejor versión para recuperar la confianza tanto en lo futbolístico como en el ánimo de sus seguidores. La respuesta del grupo será clave para determinar si esta derrota fue un tropiezo aislado o el reflejo de problemas más profundos.

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